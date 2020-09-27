Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам рассказали, как проверить поддержанное авто перед покупкой 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 5 часов назад
Назван способ проверить авто перед покупкой
Фото: minpromtorg.gov.ru
Автомобильный эксперт Егор Васильев дал советы относительно покупки поддержанного автомобиля. По его словам, покупка подержанного авто — лотерея. Однако можно свести риск минимуму, если тщательно проверить информацию, ведь абсолютное большинство современных машин оставляют заметный след в различных базах данных. Например, на сайте ГИБДД можно проверить автомобиль на предмет зарегистрированных аварий, недоплаченных штрафов или ограничений.
Стоит разделять покупку подержанного автомобиля у официального дилера и приобретение машины с рук. Дилер дает определенную гарантию на юридическую чистоту и техническое состояние приобретаемой машины, при этом все же не стоит верить ему на слово. Приобретать автомобиль с рук же лучше у человека, с которым вы лично знакомы или по рекомендации надежных людей, рассказал агентству «Прайм» Егор Васильев.
Видео дня. Эксперты рассказали, что может стать причиной возгорания машины
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Россиянам объяснили, как сэкономить на топливе Россиянам объяснили, как сэкономить на топливе Маск пообещал сделать беспилотную Tesla доступной Маск пообещал сделать беспилотную Tesla доступной «Автомобильная подписка – это пока дорого для россиян». Автоэксперты о новой программе «Автомобильная подписка – это пока дорого для россиян». Автоэксперты о новой программе
Автоновости , Тест-драйвы , Егор Васильев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инспектор требует медсправку: что ответить?
Инспектор требует медсправку: что ответить?
Правда ли, что система «старт-стоп» убивает моторы?
Правда ли, что система «старт-стоп» убивает моторы?
Можно ли возить в автомобиле пневматический пистолет
Можно ли возить в автомобиле пневматический пистолет
Правительство приняло новые правила техосмотра
Правительство приняло новые правила техосмотра
Видео
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
00:14
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
ДТП
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
00:14
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение