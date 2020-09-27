Назван способ проверить авто перед покупкой

Автомобильный эксперт Егор Васильев дал советы относительно покупки поддержанного автомобиля. По его словам, покупка подержанного авто — лотерея. Однако можно свести риск минимуму, если тщательно проверить информацию, ведь абсолютное большинство современных машин оставляют заметный след в различных базах данных. Например, на сайте ГИБДД можно проверить автомобиль на предмет зарегистрированных аварий, недоплаченных штрафов или ограничений.

Стоит разделять покупку подержанного автомобиля у официального дилера и приобретение машины с рук. Дилер дает определенную гарантию на юридическую чистоту и техническое состояние приобретаемой машины, при этом все же не стоит верить ему на слово. Приобретать автомобиль с рук же лучше у человека, с которым вы лично знакомы или по рекомендации надежных людей, рассказал агентству «Прайм» Егор Васильев.