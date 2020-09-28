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Представлен аэромобиль с восемью винтами 

Motor.ru и ещё 3 1 час назад
Представлен аэромобиль с восемью винтами
Фото: © Xpeng Heitech
Китайская компания Xpeng, специализирующаяся на производстве электрокаров, представила на автосалоне в Пекине прототип аэромобиля Kiwigogo. Он напоминает гигантский октокоптер; вмещает двух пассажиров и летает на высоте от 5 до 25 метров.
Судя по тому, что у аппарата отсутствуют колёса, он предназначен исключительно для перемещений по воздуху, так что это не «летающий автомобиль» в обычном понимании этого термина. Известно, что в Kiwigogo было вложено около 1,7 миллиарда долларов, а в числе инвесторов указаны такие крупные корпорации, как Alibaba и Foxconn. Пока Xpeng Heitech изучает перспективы этого бизнеса и потенциального рынка, так что Kiwigogo находится в стадии прототипа.
scmp.com / Xpeng Kiwigogo
По этому направлению работают и другие компании, в том числе за пределами Китая. Например, в середине сентября турецкая компания Baykar показала видео тестового полёта аэромобиля Cezeri. У турецкой разработки более впечатляющие характеристики: потенциально Cezeri способен подниматься на две тысячи метров, развивать скорость до 100 километров в час и преодолевать расстояния в 70-80 километров.
В 2019 году голландцы запустили производство аппарата Pal-V, напоминающего одновременно автожир и трицикл. Он, в отличие от Kiwigogo и Cezeri, способен ездить по дорогам: Pal-V укомплектован 100-сильным двигателем для езды по земле с максимальной скоростью 160 километров в час и 200-сильным — для полётов в небе. В воздухе аэромобиль способен развить скорость до 180 километров в час и подняться на 3,5 тысячи метров.
В России разработкой подобного аппарата занимается концерн «Калашников». Ещё в 2017 году компания показала прототип летающего мотоцикла, которому удалось подняться в воздух вместе с пилотом. В 2019 году о желании создать отечественный летающий автомобиль объявил Сибирский НИИ авиации имени Чаплыгина.
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Автоновости , Alibaba , Ижмаш
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