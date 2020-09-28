Представлен аэромобиль с восемью винтами 

Китайская компания Xpeng, специализирующаяся на производстве электрокаров, представила на автосалоне в Пекине прототип аэромобиля Kiwigogo. Он напоминает гигантский октокоптер; вмещает двух пассажиров и летает на высоте от 5 до 25 метров.

Судя по тому, что у аппарата отсутствуют колёса, он предназначен исключительно для перемещений по воздуху, так что это не «летающий автомобиль» в обычном понимании этого термина. Известно, что в Kiwigogo было вложено около 1,7 миллиарда долларов, а в числе инвесторов указаны такие крупные корпорации, как Alibaba и Foxconn. Пока Xpeng Heitech изучает перспективы этого бизнеса и потенциального рынка, так что Kiwigogo находится в стадии прототипа.

scmp.com / Xpeng Kiwigogo

По этому направлению работают и другие компании, в том числе за пределами Китая. Например, в середине сентября турецкая компания Baykar показала видео тестового полёта аэромобиля Cezeri. У турецкой разработки более впечатляющие характеристики: потенциально Cezeri способен подниматься на две тысячи метров, развивать скорость до 100 километров в час и преодолевать расстояния в 70-80 километров.

В 2019 году голландцы запустили производство аппарата Pal-V, напоминающего одновременно автожир и трицикл. Он, в отличие от Kiwigogo и Cezeri, способен ездить по дорогам: Pal-V укомплектован 100-сильным двигателем для езды по земле с максимальной скоростью 160 километров в час и 200-сильным — для полётов в небе. В воздухе аэромобиль способен развить скорость до 180 километров в час и подняться на 3,5 тысячи метров.