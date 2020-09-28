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Автошколы перечислили претензии к новому регламенту по экзаменам на права 

News.ru 44 минуты назад
Автошколы оценили новый регламент по экзаменам
Фото: globallookpress.com
Автошколы обратились к МВД с просьбой доработать регламент по приёму экзаменов на права. Организации ссылаются на слишком размытые и непонятные формулировки в документе.
Новый порядок прохождения практической части экзамена должен вступить в силу в 2021 году. В нём нет деления на «площадку» и «город», ученикам разрешать выезжать на трассы.
Представители автошкол считают, что в новых правилах нет чётких инструкций, пишет «Коммерсант». Так, не указано, как экзаменатор должен проконтролировать такие манёвры, как «разворот в ограниченном пространстве задним ходом» или парковка авто «при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов». В документе не говорится, как и чем измерять этот угол, а также, какое именно пространство считать ограниченным.
Система регламентации ошибок, за которые начисляются штрафные баллы, также вызвала массу вопросов. Представители автошкол указывают, что эти пункты не имеют «чётких критериев оценки» со стороны экзаменатора, нет также разъяснений допустимых параметров, что не позволит объективно оценить действия будущего водителя.
Замечания уже направлены в ведомство, поскольку «принятие регламента в представленном виде невозможно».
Ранее NEWS.ru сообщал, что партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто оценил разработанные МВД РФ новые правила сдачи экзамена на водительские права, включающие в том числе отмену проверки навыков вождения на закрытой площадке.
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Автоновости , Игорь Моржаретто , МВД
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