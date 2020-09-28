Россиян предупредили о рисках при покупке авто

Размещение объявления о продаже автомобиля в хорошем состоянии по цене ниже рыночной названо наиболее популярной схемой обмана россиян, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Выгодную цену на свою машину продавец объясняет острой потребностью в деньгах, мол, именно поэтому он и продаёт свой автомобиль так дёшево. Когда ему начинают писать заинтересованные в покупке люди, он просит их перевести ему задаток, дабы авто не ушло какому-то иному покупателю. То есть, перевод небольшой суммы должен послужить некой гарантией того, что машина не будет продана кому-то другому.

Однако, после того, как доверчивые граждане отправляют мошеннику деньги, он исчезает с радаров, отключает телефон и скрывать объявление.

Есть и другие аспекты, на которые стоит обратить внимание при покупке авто, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Как отмечают эксперты, полезно помнить, что многие продавцы пытаются скрыть факты ДТП с участием их машины, скручивают пробег, а иногда и вовсе в наглую подписывают договор купли-продажи, прекрасно зная, что авто находится в залоге или в угоне.

Ранее сообщалось о том, что ввиду дефицита новых автомобилей, а также повышения курса доллара, машины в России до конца года могут серьёзно подорожать.