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Раскрыты популярные схемы мошенничества при покупке авто 

Deita.ru 3 часа назад
Россиян предупредили о рисках при покупке авто
Фото: РИА Новости
Размещение объявления о продаже автомобиля в хорошем состоянии по цене ниже рыночной названо наиболее популярной схемой обмана россиян, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
Выгодную цену на свою машину продавец объясняет острой потребностью в деньгах, мол, именно поэтому он и продаёт свой автомобиль так дёшево. Когда ему начинают писать заинтересованные в покупке люди, он просит их перевести ему задаток, дабы авто не ушло какому-то иному покупателю. То есть, перевод небольшой суммы должен послужить некой гарантией того, что машина не будет продана кому-то другому.
Однако, после того, как доверчивые граждане отправляют мошеннику деньги, он исчезает с радаров, отключает телефон и скрывать объявление.
Есть и другие аспекты, на которые стоит обратить внимание при покупке авто, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Как отмечают эксперты, полезно помнить, что многие продавцы пытаются скрыть факты ДТП с участием их машины, скручивают пробег, а иногда и вовсе в наглую подписывают договор купли-продажи, прекрасно зная, что авто находится в залоге или в угоне.
Ранее сообщалось о том, что ввиду дефицита новых автомобилей, а также повышения курса доллара, машины в России до конца года могут серьёзно подорожать.
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Автоновости , газета "Известия" , РИА "Дейта"
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