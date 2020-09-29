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Haval будет производить в России моторы и коробки передач 

Motor.ru и ещё 4 5 часов назад
Haval будет производить в России моторы и КПП
Фото: © Haval
Компания ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» подписала в России специальный инвестиционный контракт (СПИК), тем самым взяв на себя обязательства по локализации в стране ключевых агрегатов и комплектующих. В частности, речь идёт о двигателях, коробках передач, электронных блоков и системы управления автомобилем. Haval стал первым китайским брендом, подписавшим СПИК в России.
На сегодняшний день Haval собирает автомобили на недавно построенном заводе в Тульской области: там организован полный цикл производства кроссоверов F7 и F7x, а также рамных внедорожников H5 и H9. Предприятие работает уже больше года, и с конвейера сошло свыше 10 тысяч автомобилей. Пока производственная мощность завода составляет 80 тысяч машин в год, а планируемые объёмы достигают 150 тысяч.
На сегодняшний день «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» включает цеха штамповки, сварки, покраски, сборки и производства комплектующих, а позже появится и моторный завод — его введут в эксплуатацию в конце 2022 года.
Общий объём инвестиций в локализацию моделей Haval в России составляет 42 миллиарда рублей.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за восемь месяцев 2020 года дилеры Haval реализовали в России 10 225 новых автомобилей, в том числе 4197 экземпляров F7, 2200 — F7x, 2048 — H6, 774 — H5, 591 — H9 и 415 — H2. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, продажи марки в стране выросли на 75 процентов.
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