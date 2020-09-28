У Audi Q5 появилась версия с кузовом хэтчбек

Следуя всеобщей моде на кроссоверы-хэтчбеки, компания Audi представила новую модель Q5 Sportback.

Автомобиль создан на базе обычного кроссовера Audi Q5 , пережившего рестайлинг летом этого года. Новая машина отличается от "исходника" покатой линией крыши и оформлением задней части кузова. Салон "Спортбека" — такой же, как у обычного "ку-пятого", но заниженная крыша отняла часть пространства у задних пассажиров. Стал меньше и объём багажника.

Audi Q5 Sportback будет оснащаться двухлитровыми бензиновыми и дизельными турбомоторами объёмом два литра и мощностью от 163 до 265 л. с. В паре с ними работают семиступенчатые роботизированные коробки передач — механики у модели не будет в принципе.

Также кроссовер получит турбодизель V6 3.0, развивающий 286 сил, а под капотом "заряженной" версии SQ5 будет стоять тот же мотор, форсированный до 341 л. с. Трёхлитровые двигатели сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой.

Базовый Audi Q5 Sportback с 163-сильным дизелем имеет передний привод, у всех остальных версий — полноприводная трансмиссия. Также в модельном ряду будут и подзаряжаемые гибриды.

На европейском рынке продажи новых кроссоверов начнутся в ближайшие месяцы, позднее автомобиль появится и в России. Audi Q5 Sportback будут выпускать в Мексике, на том же заводе, где делают обычный Audi Q5.