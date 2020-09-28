Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

У кроссовера Audi Q5 появилась версия с кузовом хэтчбек 

Wroom.ru 13 часов назад
У Audi Q5 появилась версия с кузовом хэтчбек
Фото: Audi
Следуя всеобщей моде на кроссоверы-хэтчбеки, компания Audi представила новую модель Q5 Sportback.
Автомобиль создан на базе обычного кроссовера Audi Q5, пережившего рестайлинг летом этого года. Новая машина отличается от "исходника" покатой линией крыши и оформлением задней части кузова. Салон "Спортбека" — такой же, как у обычного "ку-пятого", но заниженная крыша отняла часть пространства у задних пассажиров. Стал меньше и объём багажника.
Audi Q5 Sportback будет оснащаться двухлитровыми бензиновыми и дизельными турбомоторами объёмом два литра и мощностью от 163 до 265 л. с. В паре с ними работают семиступенчатые роботизированные коробки передач — механики у модели не будет в принципе.
Также кроссовер получит турбодизель V6 3.0, развивающий 286 сил, а под капотом "заряженной" версии SQ5 будет стоять тот же мотор, форсированный до 341 л. с. Трёхлитровые двигатели сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой.
Базовый Audi Q5 Sportback с 163-сильным дизелем имеет передний привод, у всех остальных версий — полноприводная трансмиссия. Также в модельном ряду будут и подзаряжаемые гибриды.
На европейском рынке продажи новых кроссоверов начнутся в ближайшие месяцы, позднее автомобиль появится и в России. Audi Q5 Sportback будут выпускать в Мексике, на том же заводе, где делают обычный Audi Q5.
Видео дня. В Москве установили новые светофоры
Wroom.ru: последние новости
Марка Infiniti показала концепт нового кроссовера Марка Infiniti показала концепт нового кроссовера Скандально известная немецкая фирма решила сделать спецверсию «Нивы» Скандально известная немецкая фирма решила сделать спецверсию «Нивы» Фургон Peugeot Partner вернётся в Россию, машины будут выпускать в Калуге Фургон Peugeot Partner вернётся в Россию, машины будут выпускать в Калуге
Комментарии
Автоновости , Audi , Audi Q5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие машины теряют в цене меньше других
Какие машины теряют в цене меньше других
Названы самые ненадежные транспортные средства
Названы самые ненадежные транспортные средства
Правда ли, что система «старт-стоп» убивает моторы?
Правда ли, что система «старт-стоп» убивает моторы?
Муки выбора: новая Нива или альтернатива на вторичке
Муки выбора: новая Нива или альтернатива на вторичке
Видео
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
00:14
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
ДТП
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
00:14
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение