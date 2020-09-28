В России подержанные автомобили подорожали 

Около 744 тысяч рублей — до этой отметки добрался показатель стоимости поддержанной машины из 20 самых популярных моделей в Российской Федерации. Об этом сообщает портал SpeedMe со ссылкой на данные Automama.

Уточняется, что это на 21 тыс. рублей больше, чем в июне, и на 34 тысяч больше, чем в мае.

По информации экспертов, стоимость авто на вторичном рынке выросла на 10% (около 72 тыс. рублей).