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В России подержанные автомобили подорожали 

Моя Москва.онлайн и ещё 2 1 час назад
В России подержанные автомобили подорожали
Фото: Моя Москва.онлайн
Около 744 тысяч рублей — до этой отметки добрался показатель стоимости поддержанной машины из 20 самых популярных моделей в Российской Федерации. Об этом сообщает портал SpeedMe со ссылкой на данные Automama.
Уточняется, что это на 21 тыс. рублей больше, чем в июне, и на 34 тысяч больше, чем в мае.
По информации экспертов, стоимость авто на вторичном рынке выросла на 10% (около 72 тыс. рублей).
Примечательно, что некоторые машины подешевели. В частности, речь идёт о Mitsubishi Outlander, цена которой упала на 2,9%.
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Автоновости , Mitsubishi , Mitsubishi Outlander
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