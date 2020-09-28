Россия показала конкурента Tesla

Российская компания Drive Electro показала электрогрузовик Moskva, который должен стать конкурентом аналогов от американских Tesla и Nikola, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с презентации.

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Электрогрузовик разработан Drive Electro и собирается на ее мощностях в Москве. На данный момент готов один экземпляр, покупателем которого в рамках опытной эксплуатации выступила сеть продуктовых магазинов «Магнит»

Грузоподъемность электрогрузовика составляет восемь тонн, полная масса — 18 тонн. Максимальный пробег на одном заряде — 200 километров, максимальная скорость — 110 километров в час. Компания-производитель гарантирует исправную работу в течение 10 лет (с возможностью бесплатного ремонта и обслуживания) и утверждает, что стоимость электрогрузовика на 25-30 процентов ниже, чем у дизельного аналога, а полная окупаемость достигается за пять лет. Снижение выбросов углекислого газа в атмосферу за год использования одного грузовика должно составить 87 тонн.

Среди предыдущих проектов Drive Electro аккумуляторные батареи для электробусов КамАЗ-6282, используемых на рейсовых маршрутах в Москве. В отличие от них, элеткрогрузовик Moskva полностью собирается на мощностях компании из закупаемых комплектующих. Полный их перечень не раскрывается, известно, что используется шасси производства КамАЗа. Также Drive Electro производит аккумуляторные батареи для Moskva из зарубежных ячеек (страна их происхождения не раскрывается).

Предполагается, что в случае удачного прохождения опытной эксплуатации, которая продлится полгода, «Магнит» закупит 200 электрогрузовиков Moskva. Каждый должен будет обслуживать около 10 магазинов в день. Первый экземпляр будет работать в распределительном центре компании в Дмитрове и за время опытной эксплуатации обслужит около 600 магазинов в Москве.