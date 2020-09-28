«АвтоВАЗ» может поднять цены уже с 1 октября

«АвтоВАЗ» в скором времени повысит цены на новые автомобили Lada — это будет пятое подорожание с начала 2020 года. По данным «Российской газеты», автопроизводитель внесёт корректировки в прайс-лист уже 1 октября.

Ожидается, что цены увеличатся в среднем на 2-3 процента или примерно на 15 тысяч рублей. В результате начальная стоимость Lada Granta составит 483,9 тысячи рублей вместо прежних 470,9 тысячи, а Vesta в кузове седан подорожает с 653,9 тысячи до 667,9 тысячи рублей. Изменение цен затронет все модели Lada, в том числе Lada Niva, которая до середины 2020 года выпускалась под брендом Chevrolet : её цена вырастет с 726 тысяч до 738 тысяч рублей за базовую комплектацию.

Газета со ссылкой на дилеров бренда сообщает, что повышение стоимости автомобилей может быть связано с растущим спросом. Сам автопроизводитель информацию о грядущем подорожании модельной линейки пока не комментирует.

Последнее изменение цен на Lada произошло 1 июля 2020 года, тогда автомобили подорожали на 1,3-1,4 процента или 5-10 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. До этого прайс-лист переписывали мае, апреле и январе: средняя по модельному ряду прибавка за 2020 год составила 38 595 рублей без учёта октябрьских изменений.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по август 2020 года дилеры Lada реализовали 192 397 новых автомобилей, что на 18 процентом меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Все модели по итогам восьми месяцев ушли в минус: Granta разошлась в количестве 71 922 экземпляров (-13 844), Vesta — 60 944 (-13 106), Largus — 22 076 (-5 750), 4x4 — 16 582 (-3 664), а XRay — 11 970 (-6 942).