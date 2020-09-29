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Российских водителей ждут очередные нововведения 

ТК «Звезда» и ещё 3 2 часа назад
Штрафовать намерены за нештатные ксеноновые фары, движение через парковочные места, а также езду на летней резине зимой.
Для российских автомобилистов подготовлены очередные нововведения, за которые грозят немалые штрафы.
На данный момент в Москве уже заработала система фиксации движения автотранспорта через парковочные места. Контроль за этим осуществляют камеры видеонаблюдения, первая такая появилась на улице Косыгина.
Уточняется, что штраф за движение по парковочной разметке составит 500 рублей. В такую же сумму обойдется езда на летней резине зимой или на шипованной — летом.
По предложению МВД, штрафовать будут и за нештатные ксеноновые фары, которые слепят встречных автомобилистов.
В то же время, в Госдуму было внесено предложение об ужесточении наказания за нетрезвую езду — помимо уголовного наказания авторы проекты хотят увеличить штраф до трех с половиной миллионов рублей.
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Автоновости , Видео , ДТП , Госдума , МВД
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