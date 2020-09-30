Штрафы за неоплаченную парковку не будут снижать 

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Законопроект о снижении суммы штрафа за неоплаченную парковку не был поддержан Мосгордумой . Об этом сообщает РИА "Новости".

Таким образом, инициатива была отклонена во время первого чтения в столичном парламенте в среду, 30 сентября.

По словам председателя МГД Алексея Шапошникова, законопроект поддержали два депутата, трое воздержались, а еще 14 отдали голоса против.

Согласно предложенным поправкам, в части 2 статьи 8.14 Кодекса города Москвы предлагалось снижение штрафа с пяти тысяч рублей до 2,5 тыс. рублей.