"Магнит" протестирует первый в России электрогрузовик

Среди основных преимуществ электрогрузовика - бесшумность, новика поможет решить проблему шумового загрязнения, которая наиболее остро сейчас стоит в крупных городах. "Как только MAN дизельный подъезжает к выгрузке в 7 утра, вы проснетесь сразу этаже на седьмом. Вы себе представляете какой это эффект оказывает на жителей?