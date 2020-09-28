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"Магнит" протестирует первый в России электрогрузовик Moskva

ТАСС
1 час назад
Первый российский крупнотоннажный электрогрузовик Moskva передан вместе с зарядной станцией в автопарк розничной сети "Магнит", говорится в сообщении ретейлера.
"Магнит" протестирует первый в России электрогрузовик
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Магнит" будет эксплуатировать пилотный образец в тестовом режиме 6-12 месяцев и доставлять продукцию из собственного распределительного центра в Дмитрове в магазины сети в Москве. В случае успешного завершения тестовой эксплуатации будет принято решение о крупной закупке электрогрузовиков данной комплектации. На первом этапе потенциально это может быть до 200 автомобилей", - сообщили в компании.
Автомобиль создан компанией Drive Electro (разработчик батарей московского электробуса) на шасси "Камаз". Его максимальная скорость - 110 км/ч, запас хода - 200 км. В "Магните" уточнили, что 40% их торговых точек расположены в радиусе 80 км от распределительных центров, поэтому запаса хода нового транспорта хватит на обеспечение свежей продукцией большого количества магазинов.
Стоимость нового электрогрузовика разработчик не раскрывает.
"Наше решение, включающее помимо электрогрузовика, еще и зарядную станцию и сервисное обслуживание, обойдется дешевле в пересчете на 10 лет эксплуатации, чем аналогичный комплекс для дизельной машины", - уточнил гендиректор Drive Electro Сергей Иванов.
Среди основных преимуществ электрогрузовика - бесшумность, новика поможет решить проблему шумового загрязнения, которая наиболее остро сейчас стоит в крупных городах. "Как только MAN дизельный подъезжает к выгрузке в 7 утра, вы проснетесь сразу этаже на седьмом. Вы себе представляете какой это эффект оказывает на жителей?
И мы с этим работаем, заинтересованы в том, чтобы шумовое загрязнение свести к минимуму", - отметила член правления, директор по цепочкам поставок розничной сети "Магнит" Марья Дей.
Автоновости,Сергей Иванов,Камаз,"Магнит",
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