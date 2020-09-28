"Магнит" протестирует первый в России электрогрузовик

"Магнит" будет эксплуатировать пилотный образец в тестовом режиме 6-12 месяцев и доставлять продукцию из собственного распределительного центра в Дмитрове в магазины сети в Москве. В случае успешного завершения тестовой эксплуатации будет принято решение о крупной закупке электрогрузовиков данной комплектации. На первом этапе потенциально это может быть до 200 автомобилей", - сообщили в компании.
"Наше решение, включающее помимо электрогрузовика, еще и зарядную станцию и сервисное обслуживание, обойдется дешевле в пересчете на 10 лет эксплуатации, чем аналогичный комплекс для дизельной машины", - уточнил гендиректор Drive Electro Сергей Иванов.