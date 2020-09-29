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Для платформы «Автодата» разработали законопроект 

Car.ru 1 час назад
Для платформы «Автодата» разработали законопроект
Фото: car.ru
«Автодата» должна стать в России первой универсальной платформой, где данные смогут размещать производители, владельцы авто, а также владельцы дорог. НП ГЛОНАСС уже приступила к разработке соответствующего законопроекта для внедрения нового сервиса.
В разработке документа принимают участие и сотрудники НТИ «Автонет», инициативу уже одобрили на последнем заседании. Передавать данные все владельцы авто должны будут через посредников, роль последних будут выполнять изготовители.
На платформе можно будет найти данные сервиса Connected Car, сведения навигаторов или техническую информацию, данные борткомпьютеров и других автоустройств. В качестве пользователей отмечены не только автомобилисты, но и государственные органы, а также бизнес-структуры. Примечательно, что источники данных раскрываться не будут, но зато водители смогут своевременно узнавать о каких-либо спецпредложениях или скидках, а также получать доступ к новым приложениям, сервисам.
Третьи лица получат только платный доступ, если только не запросят информацию для проверки безопасности.
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