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Новинки дебютировали под брендом Dacia 

Motor.ru и ещё 2 40 минут назад
Logan и Sandero нового поколения полностью рассекречены
Фото: © Renault
Компания Dacia, принадлежащая Renault, представила новое поколение Logan, Sandero и Sandero Stepway. Бюджетные модели перебрались на современную платформу, изменились внутри и снаружи, а из линейки двигателей исчез вариант с турбодизелем 1.5.
В основе Logan и Sandero теперь лежит архитектура CMF-B, на которой, в частности, построен европейский Renault Clio. Габариты Logan изменились: он вытянулся в длину на 50 миллиметров, до 4396 миллиметров, а ширина отныне равна 1848 миллиметрам вместо прежних 1733. Расстояние между колёсами составляет 2649 миллиметров, что на 15 миллиметров больше, чем у предшественника.
Из внешних изменений — новая светодиодная оптика с Y-образными ходовыми огнями, закругленные бамперы с противотуманными фарами, новые решетки радиатора с хромированными элементами и рельефные капоты.
В салоне — новая архитектура передней панели, семидюймовый тачскрин мультимедиа, держатель для смартфона, новый блок управления климатом и преобразившаяся приборная панель. В список оснащения включены шесть подушек безопасности, система экстренного торможения и система eCall (европейский аналог российской ЭРЫ-ГЛОНАСС).
В Европе Dacia Logan и Sandero третьего поколения предложат с трёхцилиндровыми моторами мощностью 65, 90 и 100 лошадиных сил, причём самый мощный вариант работает на газе. Младший агрегат в линейке сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач, 90-сильный — с шестиступенчатой «механикой» либо вариатором CVT, а самому мощному положена только шестиступенчатая «механика». Дизель объемом 1,5 литра из гаммы исчез.
В продаже новинки появятся в течение ближайших месяцев, тогда же объявят и цены. По неофициальной информации, в будущем российский Renault Logan тоже «переедет» на платформу CMF-B и изменится внешне по той же схеме, что и европейский вариант. Пока же актуальный Logan можно купить на российском рынке по цене 645-791 тысяча рублей, а Sandero обойдётся в 656-862 тысячи рублей.
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Автоновости , Dacia Logan , Renault Logan , Renault , Renault Clio , Dacia
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