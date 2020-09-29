Nissan превратил Leaf в мобильную электростанцию 

Вслед за Toyota Honda , которые превратили водородный автобус в мобильный источник энергии, Nissan то же самое проделал со своим электрическим хэтчбеком Leaf.

Компания Nissan представила прототип полностью электрического автомобиля для спасателей, предназначенного для работы в роли мобильного источника питания в местах стихийных бедствий или погодных катаклизмов. Проект, получивший название Re-Leaf, создан на базе серийного Nissan Leaf e+ в комплектации Tekna.

Автомобиль окрашен в янтарный цвет, который отсылает к греческому слову electron (янтарь), от которого пошёл термин электричество, а синие элементы декора — фирменный цвет электромобилей программы Nissan. На крыше также установлены оранжевые проблесковые маячки, предупреждающие окружающих о машине.

Чтобы улучшить проходимость электромобиля в условиях грязных дорог, у машины на 70 мм увеличен дорожный просвет, установлена дополнительная защита днища, расширена колея (на 90 мм спереди и на 130 мм сзади) и сделаны расширители колёсных арок, а штатные колёса заменены 17-дюймовыми дисками Compomotive MO5 с внедорожными покрышками BF Goodrich Baja All Terrain.

Вместо задних сидений (передние кресла защищены специальной решёткой) предусмотрена платформа для специального оборудования — выдвижной стол, 32-дюймовый жидкокристаллический дисплей, а также отдельный блок питания для работы всей системы. Сам электромобиль оснащён тремя розетками — одна предусмотрена в рабочем отсеке внутри кузова, а ещё две влагозащищённые размещены снаружи и предназначены для питания внешних электроприборов.

Электрический отбойный молоток (36 кВт•ч);

Вентилятор нагнетательной вентиляции (21,6 кВт•ч);

Медицинский вентилятор для интенсивной терапии (3 кВт•ч);

Светодиодный прожектор 100 Вт (2,4 кВт•ч). Как заявляют в Nissan, аккумулятора на 62 кВт•ч хватит для того, чтобы обеспечивать электроэнергией среднее домохозяйство в течение примерно шести дней. В случае использования Leaf на месте стихийных бедствий, электромобиль может питать одновременно (от розетки на 230В) в течение суток:

О том, будет ли Nissan Re-Leaf использовать в реальной работе спасательных команд или останется концепт-каром, автопроизводитель не сообщает.