Для мощных электросамокатов потребуются права

МВД России заявили, что электросамокат с двигателем мощнее 250 ватт считается мопедом, поэтому для управлениям им потребуются водительские права категории «М». В одном из сервисов по прокату, работающем в Москве и Казани, Daily Storm рассказали, что мощность самокатов, которые можно взять у них в аренду — 350 Вт.

МВД разъяснило правовой статус владельцев электросамокатов в ответе участнику рабочей группы ОНФ по безопасности движения Григорию Шухману, на письмо ссылается «Коммерсантъ».

Если водитель самоката мощностью более 250 Вт нарушает правила дорожного движения, то его могут наказать в соответствии с главой 12 Кодекса об административных правонарушениях для водителей. Например, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если вождение «не содержит уголовно наказуемого деяния», последует штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок до двух лет.

Если человек едет на электросамокате мощностью менее 250 Вт, то он считается пешеходом, сообщили в МВД. Максимальный штраф за нарушение ПДД, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или среднего вреда здоровью потерпевшего — 1,5 тысячи рублей.

Получить права на категорию «М» для управления мопедами и скутерами можно с 16 лет. Для этого нужно пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.