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Для мощных электросамокатов россиянам потребуются права 

Daily Storm и ещё 1 1 час назад
Для мощных электросамокатов потребуются права
Фото: РИА Новости
В МВД России заявили, что электросамокат с двигателем мощнее 250 ватт считается мопедом, поэтому для управлениям им потребуются водительские права категории «М». В одном из сервисов по прокату, работающем в Москве и Казани, Daily Storm рассказали, что мощность самокатов, которые можно взять у них в аренду — 350 Вт.
МВД разъяснило правовой статус владельцев электросамокатов в ответе участнику рабочей группы ОНФ по безопасности движения Григорию Шухману, на письмо ссылается «Коммерсантъ».
Если водитель самоката мощностью более 250 Вт нарушает правила дорожного движения, то его могут наказать в соответствии с главой 12 Кодекса об административных правонарушениях для водителей. Например, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если вождение «не содержит уголовно наказуемого деяния», последует штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок до двух лет.
Если человек едет на электросамокате мощностью менее 250 Вт, то он считается пешеходом, сообщили в МВД. Максимальный штраф за нарушение ПДД, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или среднего вреда здоровью потерпевшего — 1,5 тысячи рублей.
Получить права на категорию «М» для управления мопедами и скутерами можно с 16 лет. Для этого нужно пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.
В середине сентября «Коммерсантъ» писал, что Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД. В частности, будут изменены правила тонировки, а также введут новый термин — «Средство индивидуальной мобильности» (СИМ). К этим средствам решили отнести электросамокаты, сегвеи, ролики, моноколеса, скейтборды и так далее. Их владельцев выделят в отдельную категорию участников движения, а также запретят им управлять транспортным средством в пьяном виде.
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Автоновости , Минтранс РФ , ГИБДД , МВД
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