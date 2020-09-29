Российских водителей ждет новый штраф

Российских водителей предложили штрафовать за резину не по сезону
В МВД РФ
предложили штрафовать российских водителей, которые ездят на летних шинах зимой, а летом – на зимних, сообщает
«Российская газета». Размер взыскания – 500 рублей.
Журналисты напоминают, что запрет на использование автомобильных покрышек не по сезону прописан в техрегламенте Таможенного союза. При этом норма не была закреплена в российском законодательстве, поэтому не применялась на практике. В МВД предложили исправить недочёт, внеся требование в обновленный перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства.
По мнению полицейских, в случае использования зимних шин шипованные покрышки или «липучка» должны быть установлены на всех четырех колесах. Оборудование только двух ведущих колес зимней резиной, как это нередко случается сегодня, запрещено.
Использование восстановленных покрышек допускается только на грузовых автомобилях. И то при условии, что шинам не более 7 лет. Реанимированные колеса автоинспекторы
также запрещают устанавливать на переднюю ось.
Нарушителей вышеуказанных правил правоохранители предлагают штрафовать на 500 рублей.