Российских водителей ждет новый штраф

Журналисты напоминают, что запрет на использование автомобильных покрышек не по сезону прописан в техрегламенте Таможенного союза. При этом норма не была закреплена в российском законодательстве, поэтому не применялась на практике. В МВД предложили исправить недочёт, внеся требование в обновленный перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства.