Ещё один кроссовер на букву T: новые подробности о VW Taos

Volkswagen готовится к премьере очередного кроссовера для рынка Северной Америки, который, следуя традиции марки, назвали на букву Т — Taos. Новинку покажут 13 октября 2020 года, а пока в компании поделились подробностями о силовом агрегате.

Taos станет первой моделью в линейке Volkswagen в США, в гамму двигателей которой войдёт новый бензиновый турбомотор EA211 Evo объёмом 1,5 литра мощностью 160 лошадиных сил и 249 Нм крутящего момента. Его особенность — турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VTG).

Переднеприводный Taos будет комплектоваться таким мотором в связке с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, в то время как полноприводной модификации достанется семиступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями.

© Volkswagen / VW Taos

Новинка достигает в длину 4 468 миллиметров, а расстояние между осями составляет 2681 миллиметр. Таким образом, Taos станет самым компактным кроссовером в американской линейке Volkswagen.

Помимо США модель будут продавать в Аргентине, там же наладят её сборку.

Кроссовер со схожими габаритами в будущем должен появиться и на российском рынке, но под другим именем (разумеется, начинающимся на Т), — Tharu. По предварительным данным, модель встанет на конвейер завода в Нижнем Новгороде до конца 2020 года.