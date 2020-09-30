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Ещё один кроссовер Volkswagen на букву T: новые подробности о моторе 

Motor.ru и ещё 4 2 часа назад
Ещё один кроссовер на букву T: новые подробности о VW Taos
Фото: © Volkswagen
Volkswagen готовится к премьере очередного кроссовера для рынка Северной Америки, который, следуя традиции марки, назвали на букву Т — Taos. Новинку покажут 13 октября 2020 года, а пока в компании поделились подробностями о силовом агрегате.
Taos станет первой моделью в линейке Volkswagen в США, в гамму двигателей которой войдёт новый бензиновый турбомотор EA211 Evo объёмом 1,5 литра мощностью 160 лошадиных сил и 249 Нм крутящего момента. Его особенность — турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VTG).
Переднеприводный Taos будет комплектоваться таким мотором в связке с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, в то время как полноприводной модификации достанется семиступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями.
© Volkswagen / VW Taos
Новинка достигает в длину 4 468 миллиметров, а расстояние между осями составляет 2681 миллиметр. Таким образом, Taos станет самым компактным кроссовером в американской линейке Volkswagen.
Помимо США модель будут продавать в Аргентине, там же наладят её сборку.
Кроссовер со схожими габаритами в будущем должен появиться и на российском рынке, но под другим именем (разумеется, начинающимся на Т), — Tharu. По предварительным данным, модель встанет на конвейер завода в Нижнем Новгороде до конца 2020 года.
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Автоновости , Volkswagen
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