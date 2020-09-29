В России предсказан вал смертей на дорогах

Лысаков рассказал, что недавно один из «начальников ГАИ Московской области» жаловался ему нехватку сотрудников: на большой территории следить за порядком на дорогах остались всего несколько человек. Подобная практика распространена по всей России, отметил депутат, поэтому в скором времени можно ожидать увеличение числа смертельных ДТП.

При этом в ходе реализации государственной программы сокращают тех, кто работает «на земле», а тех, кто сидит в кабинетах, оставляют, добавил парламентарий. Российские власти возлагают надежду на то, что контролировать ситуацию на дорогах буду камеры. Но автоматические комплексы фиксации нарушений не способны определить водителя, находящегося за рулем в нетрезвом состоянии, отметил депутат.