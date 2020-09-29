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Депутат предсказал вал смертей на российских дорогах

Павел Тиунов
3 часа назад
Уровень смертности на российских дорогах в скором времени увеличится из-за регулярного сокращения автоинспекторов, работающих «на земле», заявил изданию Ura.ru депутат Государственной думы РФ Вячеслав Лысаков. По его мнению, власти опрометчиво делают ставку на работу дорожных камер, поскольку человеческий фактор еще никто не отменял.
В России предсказан вал смертей на дорогах
Фото: ТАССТАСС
Лысаков рассказал, что недавно один из «начальников ГАИ Московской области» жаловался ему нехватку сотрудников: на большой территории следить за порядком на дорогах остались всего несколько человек. Подобная практика распространена по всей России, отметил депутат, поэтому в скором времени можно ожидать увеличение числа смертельных ДТП.
«Причина — так называемая оптимизация», - пояснил Лысаков.
При этом в ходе реализации государственной программы сокращают тех, кто работает «на земле», а тех, кто сидит в кабинетах, оставляют, добавил парламентарий. Российские власти возлагают надежду на то, что контролировать ситуацию на дорогах буду камеры. Но автоматические комплексы фиксации нарушений не способны определить водителя, находящегося за рулем в нетрезвом состоянии, отметил депутат.
«А инспектор может пресечь это и предотвратить трагедию, не дать такому водителю устроить беду. Обеспечить безопасность могут только живые люди», - резюмировал Лысаков.
Автоновости,Вячеслав Лысаков,ГИБДД,Госдума,
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