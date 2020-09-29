Паромная переправа в Керчи закрыта 

Паромная переправа, предназначенная для связи полуострова Крым с материком, закрыта, причем на неопределенный срок.

В качестве основной причины принятия подобного решения называется отсутствие заказов на перевозки. После того, как был открыт Крымский мост, спрос на паромную переправу резко упал, причем в течение последнего года паром, занимающийся автопассажирскими перевозками, ни единого рейса не выполнил.

Последний рейс был совершен в октябре 2018 года, когда было переправлено три автомобиля, а также десять пассажиров, в то время как возможности парома позволяют взять на борт до 160 автомобилей и разместить 685 пассажиров.

Как отмечают эксперты, использование паромной переправы было признано нецелесообразным сразу после того, как по мосту было запущено движение грузовых автомобилей, значительно удешевившее доставку.

Напомним, что Крымский мост является самым длинным сооружением в своем классе, причем не только в России, но и в Европе. В 2018 году было открыто движение по автомобильному мосту, а уже через год по мосту проехали первые железнодорожные составы.