Nissan Frontier получит внедорожную версию от Nismo 

Уже начиная с этой осени, компания Nismo планирует приступить к выпуску комплектующих для внедорожников Nissan Frontier, а также Titan и Xterra.

Официальное представление деталей состоится на Rebelle Rally 2020, а поступление в продажу запланировано уже на начало 2021 года. Отмечается, что комплектующие от Nismo идеально впишутся в модельный ряд внедорожников Nissan.

Если провести краткий экскурс в список доработок, то можно отметить появление внедорожных бамперов и комплектов, предназначенных для дополнительного освещения. Кроме того, представлены киты, необходимые для увеличения клиренса и придания усиления подвеске. Не остались без внимания и колесные диски, а также шины, относящиеся к категории внедорожных.

В результате применения комплекта, предназначенного для модернизации подвески, дорожный просвет каждого из внедорожников Nissan увеличится примерно на два сантиметра. Бампер от Nismo, предназначенный для передвижения в условиях бездорожья, оснащается специальными креплениями, позволяющими установить лебедку и дополнительное освещение.

Цена на комплект пока не разглашается.