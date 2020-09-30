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Nissan Frontier получит внедорожную версию от Nismo 

Car.ru 2 часа назад
Nissan Frontier получит внедорожную версию от Nismo
Фото: car.ru
Уже начиная с этой осени, компания Nismo планирует приступить к выпуску комплектующих для внедорожников Nissan Frontier, а также Titan и Xterra.
Официальное представление деталей состоится на Rebelle Rally 2020, а поступление в продажу запланировано уже на начало 2021 года. Отмечается, что комплектующие от Nismo идеально впишутся в модельный ряд внедорожников Nissan.
Если провести краткий экскурс в список доработок, то можно отметить появление внедорожных бамперов и комплектов, предназначенных для дополнительного освещения. Кроме того, представлены киты, необходимые для увеличения клиренса и придания усиления подвеске. Не остались без внимания и колесные диски, а также шины, относящиеся к категории внедорожных.
В результате применения комплекта, предназначенного для модернизации подвески, дорожный просвет каждого из внедорожников Nissan увеличится примерно на два сантиметра. Бампер от Nismo, предназначенный для передвижения в условиях бездорожья, оснащается специальными креплениями, позволяющими установить лебедку и дополнительное освещение.
Цена на комплект пока не разглашается.
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Автоновости , Nissan , Nissan Frontier
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