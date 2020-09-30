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Кроссоверы GMC Terrain и Chevy Equinox получат новый мотор 

Car.ru 2 часа назад
Кроссоверы GMC Terrain и Chevy Equinox получат новый мотор
Фото: car.ru
Согласно официальному заявлению концерна General Motors, среднеразмерные кроссоверы GMC Terrain и Chevrolet Equinox в 2022 модельном году получат наддувный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель.
Некоторое время назад производитель обещал появление обновлённого силового агрегата уже в моделях следующего года, но введённый режим изоляции и приостановка многих производственных площадок заставили концерн пересмотреть планы. Для автомобилей 2021 модельного года будет доступен исключительно 1,5-литровый четырехцилиндровый мотор с турбиной.
Появление 2,0-литрового агрегата, имеющего внутренний индекс LSY, придется ждать еще один год. Силовая установка с таким обозначением сейчас доступна в Cadillac XT4 и Chevrolet Blazer. Там её отдача достигает 237 лошадиных сил.
Еще несколько лет назад в моторной линейке брендов был двигатель объемом 2,0 литра мощностью 252 л.с. Производитель был вынужден дефорсировать новинку, чтобы обеспечить более низкий уровень выбросов и более тщательную очистку выхлопных газов.
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Автоновости , Chevrolet Equinox , Chevrolet Blazer , Chevrolet , Cadillac , GMC Terrain
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