Кроссоверы GMC Terrain и Chevy Equinox получат новый мотор 

Некоторое время назад производитель обещал появление обновлённого силового агрегата уже в моделях следующего года, но введённый режим изоляции и приостановка многих производственных площадок заставили концерн пересмотреть планы. Для автомобилей 2021 модельного года будет доступен исключительно 1,5-литровый четырехцилиндровый мотор с турбиной.

Появление 2,0-литрового агрегата, имеющего внутренний индекс LSY, придется ждать еще один год. Силовая установка с таким обозначением сейчас доступна в Cadillac XT4 и Chevrolet Blazer . Там её отдача достигает 237 лошадиных сил.

Еще несколько лет назад в моторной линейке брендов был двигатель объемом 2,0 литра мощностью 252 л.с. Производитель был вынужден дефорсировать новинку, чтобы обеспечить более низкий уровень выбросов и более тщательную очистку выхлопных газов.