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Выпуск легковых автомобилей в России в августе сократился на 30%

ТАССиещё 6
2 часа назад
Производство легковых автомобилей в России в августе 2020 года снизилось на 30% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 82,4 тыс. штук, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Выпуск легковых автомобилей в России сократился
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При этом по сравнению с июлем текущего года производство легковых авто сократилось на 27,1%. Также указывается, что в целом за январь - август показатель упал 16,8% относительно прошлогодних результатов.
Выпуск грузовых автомобилей в августе снизился на 4,2% - до 12,4 тыс. машин. Однако по сравнению с июлем этого года показатель вырос на 13,7%.
Производство автобусов массой более 5 тонн в отчетном месяце упало на 20,7%, составив 794 шт., двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта - на 37,7%, до 18,2 тыс. шт.
Автоновости,Росстат,
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