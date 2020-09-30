Выпуск легковых автомобилей в России сократился

Производство легковых автомобилей в России в августе 2020 года снизилось на 30% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 82,4 тыс. штук, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

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При этом по сравнению с июлем текущего года производство легковых авто сократилось на 27,1%. Также указывается, что в целом за январь - август показатель упал 16,8% относительно прошлогодних результатов.

Выпуск грузовых автомобилей в августе снизился на 4,2% - до 12,4 тыс. машин. Однако по сравнению с июлем этого года показатель вырос на 13,7%.