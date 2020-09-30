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Почему в РФ нельзя штрафовать за «неправильные» шины? 

Car.ru 4 часа назад
Почему в РФ нельзя штрафовать за «неправильные» шины?
Фото: Car.ru
Известный факт, что шипованная резина травмирует дорожное покрытие, если на нем нет ни снега, ни льда. При этом вводить в Российской Федерации одинаковые нормы на резину — это в корне неправильно. И вот почему.
Скажем, решили вы из Мурманска отправиться на автомобиле в Сочи. В Мурманске снег, а в Сочи всегда тепло. Если ваш автомобиль "обут" в шипованные шины, как быть по приезду в Сочи? Менять резину? Это весьма накладно.
Тем не менее МВД РФ отправило на публичное обсуждение законопроект, предлагающий штрафовать автолюбителей за использование резины не в сезон. Летом будут штрафовать за шипованную резину, а зимой — на нешипованную.
Документ находится на обсуждении до 16.10.2020 года. Если предложение будет одобрено, то его начнут применять с 01.06.2021 года. По мнению экспертов, данный документ так и не будет ратифицирован. Ведь для такой огромной страны это просто не реально.
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Автоновости , МВД
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