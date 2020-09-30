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Такси Санкт-Петербурга подключат к системе «Безопасный город» 

Car.ru 2 часа назад
Такси Петербурга подключат к «Безопасному городу»
Фото: Car.ru
Как сообщил Кирилл Поляков, возглавляющий комитет по транспорту, в самое ближайшее время петербургские такси ожидает подключение к системе с говорящим названием «Безопасный город».
Как подчеркнул глава комитета, система позволит с высокой точностью вести отслеживание местоположения автомобиля и данных водителя, а также фиксировать статус заказов. Отправка собираемой информации в соответствующие ведомства будет осуществляться максимально оперативно, с точностью до 15 секунд.
Таким образом, как отмечает Поляков, можно будет отслеживать, причем в автоматическом режиме, факт выполнения перевозчиками обязательств, возложенных на них и прописанных в лицензии. Кроме того, использование системы позволит значительно усилить противодействие перевозкам, совершаемым на нелегальном основании, количество которых увеличивается в геометрической прогрессии.
На данный момент к участию в программе уже подключились «Яндекс. Такси», «Таксовичкоф», такси «Везет», а также «Ситимобил» и Gett.
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