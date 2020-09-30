Такси Петербурга подключат к «Безопасному городу»

Как сообщил Кирилл Поляков, возглавляющий комитет по транспорту, в самое ближайшее время петербургские такси ожидает подключение к системе с говорящим названием «Безопасный город».

Как подчеркнул глава комитета, система позволит с высокой точностью вести отслеживание местоположения автомобиля и данных водителя, а также фиксировать статус заказов. Отправка собираемой информации в соответствующие ведомства будет осуществляться максимально оперативно, с точностью до 15 секунд.

Таким образом, как отмечает Поляков, можно будет отслеживать, причем в автоматическом режиме, факт выполнения перевозчиками обязательств, возложенных на них и прописанных в лицензии. Кроме того, использование системы позволит значительно усилить противодействие перевозкам, совершаемым на нелегальном основании, количество которых увеличивается в геометрической прогрессии.

На данный момент к участию в программе уже подключились «Яндекс. Такси», «Таксовичкоф», такси «Везет», а также «Ситимобил» и Gett.