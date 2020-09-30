Китайский стартап показал летающий электромобиль 

Компания Xpeng Motors, получившая финансирование за счёт публичного размещения акций компании на фондовой бирже, анонсировала летающий автомобиль собственной разработки.

Автосалон в Пекине, который стал одной из немногих оффлайновых выставок в 2020 году, стал местом премьеры летающего автомобиля. Проект, разработанный компанией Xpeng Motors, представляет собой персональное транспортное средство для передвижения по воздуху.

Технологический стартап Xpeng Motors, который начинал как производитель электромобилей, получил $1,5 млрд после публичного размещения акций на нью-йоркской фондовой бирже, а также имеет поддержку от Alibaba и Xiaomi, подготовил летающий электромобиль Kiwigogo.

Новое транспортное средство представляет собой лёгкий беспилотный летательный аппарат, разработкой которого занимается подразделение Xpeng Heitech. В раму встроены аккумуляторы, а в движение дрон приводят сразу 8 пропеллеров, работающих от электрической силовой установкой. Беспилотник способен летать на высоте от 5 до 25 метров.

Как заявляют в Xpeng Motors, в работе над Kiwigogo, которая длится 7 лет, уже проведено 10 000 испытаний беспилотника на безопасность, а в конструкции дрона реализовано 15 запатентованных компанией технологий и решений. При этом сроков внедрения дрона в серийное производство не названо — сначала фирма намерена детально оценить перспективы такого транспортного средства, прежде чем начинать инвестировать в Kiwigogo.