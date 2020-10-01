Авто, каршеринг или такси: на чем выгодно ездить по Москве 

Если житель столицы владеет машиной стоимостью дешевле 1 миллиона рублей, то ему выгоднее передвигаться по столице на личном авто, сообщает «Автовзгляд». В остальных случаях пользование такси или каршерингом приносит солидную экономию.

Вывод сделан на основе исследования аналитиков «Яндекса» . Эксперты, взяв за основу передвижение по Москве на уровне 17 500 км в год, выяснили, что дешевле всего ездить на личном автомобиле стоимостью до миллиона рублей. Если житель столицы владеет машиной, цена которой варьируется в пределах 2-3 миллионов рублей, то выгоднее становится ездить на каршеринге или такси класса «эконом».

«Чем меньше будет общая протяженность поездок, тем более привлекательными становятся такси и каршеринг», — говорится в статье.

При этом в исследовании есть важная оговорка: эксперты учитывали среднегодовые затраты автолюбителя на горючее, страховку, ТО мойку, транспортный налог и замену резины. Внеплановый ремонт, траты на парковку, проценты по кредиту, штрафы специалисты не учитывали.