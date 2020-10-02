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Начальная стоимость электрокара снизилась, но только на китайском рынке 

Motor.ru и ещё 5 2 часа назад
Telsa Model 3 резко подешевела. Но не для всех
Фото: © Tesla
В Китае резко снизились цены на Telsa Model 3, производство которой налажено на заводе в Шанхае. Таким образом, модель подешевела только для местного рынка: китайцы могут купить электрокар за 249,9 тысячи юаней (2,8 миллиона рублей) вместо прежних 271,55 тысячи (3,1 миллиона рублей).
Это уже второе снижение цен с весны — до мая стартовая цена Model 3 составляла 291,8 тысячи юаней (более 3,3 миллиона рублей). Таким образом, за полгода стоимость снизилась на 15 процентов. Это связано с государственными субсидиями, предусмотренными для производителей электрокаров и экологически чистых транспортных средств. Tesla включили в список компаний, которые могут претендовать на на правительственные дотации, в конце 2019 года.
Завод Tesla в Шанхае
На сегодняшний день на заводе бренда в Шанхае налажен выпуск Model 3 и Model Y. Это предприятие стало для Tesla первым полноценным производством за пределами США. Кроме того, шанхайский завод — первый на территории Китая, который полностью принадлежит иностранной компании.
Помимо американских и шанхайской «Гигафабрик», у Tesla есть сборочная площадка в Нидерландах, где организована крупноузловая сборка машин для европейского рынка. Также в настоящее время продолжается строительство завода в Берлине, там же появится и европейский дизайн-центр.
Пока электромобили Tesla создает дизайн-студия в калифорнийском городе Хоторн, инженерный центр марки находится в Пало-Альто, а американское производство — во Фримонте.
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Автоновости , Tesla
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