Электромобили не изменят ситуацию с климатом на Земле

Ученые провели исследование и отметили, что до 2050 года в мире не удастся выпустить такое количество электромобилей, которое бы улучшило климатическую ситуацию в мире. На данный момент эксплуатируются более 7 миллионов экологичных авто, но уровень загрязнения воздуха практически не изменился.

Ученые из США провели исследование с целью узнать, как изменится ситуация с климатом, если все население страны пересядет на электрические автомобили. Также исследователи хотели узнать, сколько экологичных моделей потребуется, чтобы изменить ситуацию с уровнем выбросов в атмосферу.

Результаты показали, что только в США нужно выпустить до 2050 года 350 миллионов электромобилей, только так можно будет сократить выбросы в атмосферу. Это 90% от общего числа электрических авто, которые используются на данный момент во всем мире. Сегодня электромобили на дорогах Америки составляют только 0,3% от общего числа транспортных средств в стране.

Car.ru

Властям исследователи посоветовали не только поощрять производителей экологичных транспортных средств, но и создавать общественный транспорт на электрическом двигателе, обустраивать дорожки для велосипедистов и внедрять новые технологии.