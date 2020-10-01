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Ученые: электромобили не изменят климатическую ситуацию 

Car.ru 2 часа назад
Электромобили не изменят ситуацию с климатом на Земле
Фото: Car.ru
Ученые провели исследование и отметили, что до 2050 года в мире не удастся выпустить такое количество электромобилей, которое бы улучшило климатическую ситуацию в мире. На данный момент эксплуатируются более 7 миллионов экологичных авто, но уровень загрязнения воздуха практически не изменился.
Ученые из США провели исследование с целью узнать, как изменится ситуация с климатом, если все население страны пересядет на электрические автомобили. Также исследователи хотели узнать, сколько экологичных моделей потребуется, чтобы изменить ситуацию с уровнем выбросов в атмосферу.
Результаты показали, что только в США нужно выпустить до 2050 года 350 миллионов электромобилей, только так можно будет сократить выбросы в атмосферу. Это 90% от общего числа электрических авто, которые используются на данный момент во всем мире. Сегодня электромобили на дорогах Америки составляют только 0,3% от общего числа транспортных средств в стране.
Car.ru
Властям исследователи посоветовали не только поощрять производителей экологичных транспортных средств, но и создавать общественный транспорт на электрическом двигателе, обустраивать дорожки для велосипедистов и внедрять новые технологии.
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