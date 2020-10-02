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Tesla установила рекорд 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Tesla установила рекорд
Фото: globallookpress.com
Американский производитель электромобилей Tesla установил рекорд по продажам за третий квартал 2020 года, реализовав 139,3 тысячи машин, следует из сообщения на сайте компании.
Результаты превзошли ожидания аналитиков, прогнозировавших 134,7 тысячи поставленных электромобилей всех моделей. При этом по отдельным моделям результат оказался хуже предварительных оценок. Так, Model 3 и Model Y совокупно показали 124,1 тысячи машин против ожидавшихся 128 тысяч.
Аналитики отмечают, что разные модели Tesla могли помешать друг другу. Так, спрос на Model 3 снизился после выхода Model Y.
Общий результат по продажам за первые девять месяцев года составил 318 тысяч машин. Это означает, что для достижения обозначенной главой компании Илоном Маском цели в 500 тысяч электромобилей в год необходимо продать еще 182 тысячи за три месяца. Невыполнение задачи может негативно сказаться на котировках акций Tesla.
При этом производство автомобилей в третьем квартале по сравнению с периодом с апреля по июнь выросло на 76 процентов — до 145 тысяч штук. Показатели сравнимы с уровнем, демонстрировавшимся до коронавируса и вызванных им закрытий производств.
Главной причиной роста продаж специалисты называют январское открытие завода Tesla в китайском Шанхае. Производство стало первым, расположенным за пределами Калифорнии, где находится штаб-квартира компании.
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Автоновости , Tesla , Илон Маск
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