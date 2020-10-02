XC20: Volvo готовит маленький кроссовер

Модельная линейка Volvo в будущем пополнится самым маленьким кроссовером, который, предположительно, назовут XC20. В разговоре с британским AutoExpress глава шведской марки Хакан Самуэль­ссон подтвердил, что в основу новинки ляжет платформа Geely, а именно — Sustainable Experience Architecture (SEA).

Первым автомобилем, который был построен на архитектуре SEA, стал шоу-кар Lynk&Co Zero, дебютировавший неделей ранее. Платформа, разработанная Geely специально для моделей с электрической силовой установкой, будет использоваться всеми брендами, принадлежащими китайской корпорации, в том числе и Volvo. В будущем автопроизводитель намерен сделать из SEA «архитектуру с открытым кодом», в результате чего разработка станет доступна и для сторонних компаний.

Geely /// Sustainable Experience Architecture (SEA) рассчитана на электромобили с одним, двумя либо тремя электромоторами

Что же касается кроссовер Volvo XC20, то нынешняя платформа CMA, на которой построен, например, XC40, не подходит для столь компактной модели. В связи с этим выбор пал на SEA, что также позволило сократить расходы на разработку собственной «тележки». В интервью Самуэль­ссон заявил, что XC20 будет работать на электричестве и станет частью стратегии по электрификации половины модельной линейки шведской марки, рассчитанной до 2025 года. Из этого следует, что XC20 покажут в течение ближайших 4,5 лет.

Также ранее стало известно, что Volvo работает над новым электромобилем, который получит необычный для бренда купеобразный кузов.

Пока же в линейке Volvo есть только одна полностью электрическая модель — это XC40 Recharge P8 AWD. Кроссовер комплектуется парой электромоторов суммарной мощностью 408 лошадиных сил и проезжает на одной зарядке около 400 километров.