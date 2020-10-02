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Volkswagen Group может избавиться от Lamborghini 

Мир24 53 минуты назад
Volkswagen Group может избавиться от Lamborghini
Фото: Mir24.tv / Николай Костюшин
Volkswagen рассматривает будущее своих брендов Lamborghini, Bugatti и Ducati в контексте сокращения издержек и перехода к массовому производству электромобилей.
Два руководителя компании сообщили Reuters, что возможно технологическое партнерство для брендов спортивных автомобилей и супербайков, реструктуризация или друге вариантам, включая листинг (внесение акций компании в список котирующихся на бирже — прим.ред.) или продажу.
Один из источников агентства сказал, что официального решения о продаже Lamborghini не было. Второй источник, знакомый с переговорами о судьбе компании, который является частью Audi, сказал, что Volkswagen сохранит контрольный пакет акций бренда суперкара. Третий источник, сообщил, что будущее всех трех брендов обсуждалось на заседании наблюдательного совета в прошлую пятницу, в том числе вопрос о том, как электрифицировать бренды Lamborghini и Bugatti через партнерские отношения и инвесторов.
Иисполнительный директор Volkswagen Group Герберт Дисс заявил в среду, что автопроизводитель объявит о «важных шагах» относительно будущего компании до конца года.
Глобальное ограничение транспортных средств, работающих на двигателях внутреннего сгорания, чтобы ограничить выбросы углекислого газа, вынудило автопроизводителей ускорить разработку технологий с низким уровнем выбросов для своих основных моделей.
Калифорния, например, на долю которой приходится 11% продаж автомобилей в США, планирует запретить продажу новых бензиновых легковых и грузовых автомобилей с 2035 года, заявил на прошлой неделе губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Менеджеры Volkswagen пытаются найти ресурсы, необходимые для электрификации малообъемных спортивных автомобилей, таких как Lamborghini и Bugatti (в прошлом году их было продано 4554 и 82 автомобиля соответственно).
Ранее cтало известно, что Bugatti могут продать хорватской Rimac. При этом компания Porsche, которая входит в VW Group, хочет увеличить свою долю в Rimac Automobili с 15,5% до 49%.
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Комментарии
Автоновости , Audi , Lamborghini , Bugatti , Volkswagen , Porsche , Гэвин Ньюсом , Герберт Дисс , Reuters
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