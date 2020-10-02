«Балтика» переводит часть автопарка на природный газ 

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Пивоваренный бренд «Балтика» собирается перевести часть собственных транспортных средств на метан. Это сократит расходы на горючее и сделает логистику более экономной.

Для реализации пилотного проекта, «Балтика» внедрит газобалонную технику на несколько «легковушек» из автопарка фирмы в Санкт-Петербурге. Все переоборудования требуется закончить до конца этого года, работу выполнят сотрудники «Автопарка №1 „Спецтранса“. Партнером „Балтики“ в данном направлении выступит »Газпром» в рамках проекта EcoCity. Также компания пришла к соглашению по применению передвижного автогазозаправщика, который размещается в Придорожной аллее северной столицы России. На этой площадке «голубым» топливом заправляют также и городские автобусы, она базируется недалеко от фабрики пивоваренной компании. Использование платформы поможет упростить логистику эксплуатации газомоторных автомобилей.