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«Балтика» переводит часть автопарка на природный газ 

Car.ru 49 минут назад
«Балтика» переводит часть автопарка на природный газ
Фото: car.ru
Пивоваренный бренд «Балтика» собирается перевести часть собственных транспортных средств на метан. Это сократит расходы на горючее и сделает логистику более экономной.
Для реализации пилотного проекта, «Балтика» внедрит газобалонную технику на несколько «легковушек» из автопарка фирмы в Санкт-Петербурге. Все переоборудования требуется закончить до конца этого года, работу выполнят сотрудники «Автопарка №1 „Спецтранса“. Партнером „Балтики“ в данном направлении выступит »Газпром» в рамках проекта EcoCity. Также компания пришла к соглашению по применению передвижного автогазозаправщика, который размещается в Придорожной аллее северной столицы России. На этой площадке «голубым» топливом заправляют также и городские автобусы, она базируется недалеко от фабрики пивоваренной компании. Использование платформы поможет упростить логистику эксплуатации газомоторных автомобилей.
Задействование метана в виде горючего даст возможность в три раза уменьшить выбросы химикатов и на 90% азота. Природный газ намного легче воздуха, он способен активно утилизироваться в случае разгерметизации. В МЧС назвали метан самым безопасным из всех видов топлива в сравнении с пропаном или бензином.
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Автоновости , Газпром , МЧС
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