В России урежут расходы на ремонт федеральных трасс

В правительстве России приняли решение урезать расходы на содержание федеральных трасс.

По словам депутатов, действующие статьи расходов является довольно большими и наносят колоссальный урон экономике страны, не давая ей развиваться.

Действующие нормативы не будут соблюдаться до 1 января 2024 года. Основной причиной принятого решения становится кризис, который заставляет пересматривать все статьи расходов.

Для того, чтобы грамотно распределить урезанный бюджет депутаты советуют представителям дорожных служб пересмотреть графики выполнения ремонтных работ, а также минимизировать нелегализованные траты, которые раньше не учитывались, но при этом имели место.

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