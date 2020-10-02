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Правительство России урежет расходы на ремонт федеральных трасс

Car.ru
3 часа назад
В правительстве России приняли решение урезать расходы на содержание федеральных трасс.
В России урежут расходы на ремонт федеральных трасс
Фото: Car.ruCar.ru
По словам депутатов, действующие статьи расходов является довольно большими и наносят колоссальный урон экономике страны, не давая ей развиваться.
Действующие нормативы не будут соблюдаться до 1 января 2024 года. Основной причиной принятого решения становится кризис, который заставляет пересматривать все статьи расходов.
Для того, чтобы грамотно распределить урезанный бюджет депутаты советуют представителям дорожных служб пересмотреть графики выполнения ремонтных работ, а также минимизировать нелегализованные траты, которые раньше не учитывались, но при этом имели место.
Car.ru
Задача не выполнять нормативы на протяжении трех лет тесно связана с федеральной программой на 2021-2023 годы. В ней говорится о том, что все незащищенные расходы будут сокращены Минфином на 10% в сравнении с ранее озвученными суммами. Военные расходы будут сокращены на 5%.
Автоновости,Минфин,Правительство РФ,
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