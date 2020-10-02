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На рынке России появился обновленный Honda CR-V 

Car.ru и ещё 3 1 час назад
На рынке России появился обновленный Honda CR-V
Фото: Car.ru
Автопроизводитель из Японии вывел на рынок России обновленный кроссовер CR-V.
На автомобильный рынок России пришел обновленный Honda CR-V в кузове кроссовер. Известно, что автомобиль в дилерских центрах будет предлагаться в 4 исполнениях — Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Начальный ценник составляет 2 299 900 рублей.
Обновленный кроссовер сильно сменил внешний вид. Теперь он получил новые бамперы, габаритную решетку радиатора и другие задние фонари. В салоне производитель решил установить новую центральную консоль. В колесах имеется электронная система контроля давления.
Известно, что стандартная комплектация включает автоматическое складывание боковых зеркал, климат-контроль, электронный тормоз. В системе безопасности есть 8 подушек. Рулевое колесо и рычаг коробки передач отделаны кожей. Под капотом стоит бензиновый мотор на 2 литра, который может развивать до 150 л.с., и на 2.4 литра мощностью 186 л.с. В паре с ними работает вариатор и полный привод.
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Автоновости , Honda , Honda CR-V
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