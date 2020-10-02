Новые штрафы: реакция автомобилистов

Если список нарушений будет расширен, в итоге минимальная сумма штрафа будет составлять 500 рублей. Среди самых распространенных нарушений будут значиться шины не по сезону, а также отсутствие козырька, неисправный омыватель для фар, поломка ГУР, тонировка или нештатные фары.

Аналитики провели опрос среди водителей, чтобы узнать, какие из штрафов они одобряют, а какие считают не уместными. Больше всего респондентов согласились, что сотрудники дорожной службы могут выписать штраф за то, что в авто установлены шины не по сезону, или не те лампы для фар. Однако автомобилисты категорически не согласны платить за отсутствие козырька в салоне или за сломанный омыватель для автофар.