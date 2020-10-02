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Новые штрафы: реакция автомобилистов

Car.ru
5 часов назад
В МВД предложили в очередной раз изменить правила движения, внеся в них несколько неисправностей, за которые работники ГИБДД будут штрафовать водителей. Эксперты рассказали о том, что об этом думают сами автомобилисты.
Новые штрафы: реакция автомобилистов
Фото: Car.ruCar.ru
Если список нарушений будет расширен, в итоге минимальная сумма штрафа будет составлять 500 рублей. Среди самых распространенных нарушений будут значиться шины не по сезону, а также отсутствие козырька, неисправный омыватель для фар, поломка ГУР, тонировка или нештатные фары.
Аналитики провели опрос среди водителей, чтобы узнать, какие из штрафов они одобряют, а какие считают не уместными. Больше всего респондентов согласились, что сотрудники дорожной службы могут выписать штраф за то, что в авто установлены шины не по сезону, или не те лампы для фар. Однако автомобилисты категорически не согласны платить за отсутствие козырька в салоне или за сломанный омыватель для автофар.
В то же время многие пользователи Сети добавили, что нештатные фары - первый способ тюнинга транспортного средства, ведь большинство водителей ставят ксенон.
Автоновости,ГИБДД,МВД,
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