Статус ПДД предложили изменить 

Правила дорожного движения предложили сделать федеральным законом, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

С соответствующей инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов . По его словам, данный шаг необходим для того, чтобы правила наиболее полно отражали требования к участникам дорожного движения.

Поводом для постановки данного вопроса стали новые предложения Минтранса , которые предполагают введения наказаний для водителей скутеров и даже самокатов. Таких людей могут начать лишать прав на управление автомобилем, хотя они нарушили ПДД на другом транспортном средстве.

Также среди предложений чиновников оказался запрет на превышение скорости в 20 км/ч тем, кто движется на средствах индивидуальной мобильности. В случае принятия изменений за опасное катание на гироскутере штраф составит от 500-800 рублей до полутора тысяч рублей.

В этой связи, как считает Нилов, нужно уйти от порядка, когда изменения в правила вносятся через постановления правительства.