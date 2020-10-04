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Статус ПДД предложили изменить 

Deita.ru и ещё 7 10 часов назад
Статус ПДД предложили изменить
Фото: Deita.ru
Правила дорожного движения предложили сделать федеральным законом, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
С соответствующей инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его словам, данный шаг необходим для того, чтобы правила наиболее полно отражали требования к участникам дорожного движения.
Поводом для постановки данного вопроса стали новые предложения Минтранса, которые предполагают введения наказаний для водителей скутеров и даже самокатов. Таких людей могут начать лишать прав на управление автомобилем, хотя они нарушили ПДД на другом транспортном средстве.
Также среди предложений чиновников оказался запрет на превышение скорости в 20 км/ч тем, кто движется на средствах индивидуальной мобильности. В случае принятия изменений за опасное катание на гироскутере штраф составит от 500-800 рублей до полутора тысяч рублей.
В этой связи, как считает Нилов, нужно уйти от порядка, когда изменения в правила вносятся через постановления правительства.
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Комментарии 2
Автоновости , Другое , Ярослав Нилов , Госдума , Минтранс РФ , РИА Новости , РИА "Дейта"
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