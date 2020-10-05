Кадыров на раритетном автомобиле открыл дорогу

Глава Чечни Рамзан Кадыров на раритетном автомобиле "Волга" открыл дорогу протяженностью 5,4 км в Грозном. Реконструкция улиц Индустриальная и соединяющей ее с центром города участка улицы Назарбаева осуществлена в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Торжественное мероприятие приручили ко Дню города, который ежегодно отмечается 5 октября.

"Мне очень понравилось, красиво и со всеми удобствами. Получилась широкая улица, сделанная с учетом всех современных требований. Настроение у нас хорошее, мы празднуем день рождения нашего любимого города Грозного", — поделился с журналистами Кадыров после проезда по новой дороге.

Дороги расширены до шести полос, что позволит повысить пропускную способность и безопасность дорожного движения. Кроме того, на протяжении всего участка проведена замена коммуникаций.

"Помимо того, что все это красиво и удобно сделано, это разгрузит центр Грозного. Очень хороший подарок на День города, который в том числе имеет значение для развития туризма. Туристы, которые приезжают в наш город, однозначно отмечают качество наших дорог, не во всех регионах такие дороги есть", — отметил мэр столицы Чечни Иса Хаджимурадов.

День города в Грозном традиционно отмечают масштабно, с народными гуляньями и концертами, но в этом году из-за пандемии власти региона решили ограничить количество мероприятий открытием социально важных объектов. Ранее в столице республики открыли два моста, поселок для переселения жителей аварийных домов и централизованную библиотеку.

О Грозном

История города началась в 1818 году. Крепость "Грозная" была заложена русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем крепость утратила военное значение и стала торговым и административным центром региона. Советский период для Грозного ознаменовался бурным развитием экономики, социальной сферы, культуры и искусства.

В ходе боевых действий во второй половине 1990-х — начале 2000-х годов город был почти полностью разрушен. Высказывалось даже предложение перенести столицу Чечни в другое место, но город восстановили, а его статус был сохранен. Основное строительство в рамках восстановления шло в 2007-2009 годах. Сегодня столица Чечни — это современный благоустроенный город с новыми достопримечательностями, в числе которых — мечеть "Сердце Чечни" и комплекс высотных зданий "Грозный-Сити".

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за 6 лет составит 4,1 трлн рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.