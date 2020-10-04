Tesla установила рекорд продаж

Электромобили Tesla установили рекорд продаж — в третьем квартале производитель реализовал почти 140 тысяч машин, сообщается на сайте компании. Ранее аналитики прогнозировали 135 тысяч проданных авто компании Илона Маска всех моделей.

При этом производство в третьем квартале по сравнению с периодом с апреля по июнь выросло на 76%, до 145 тысяч штук. Эти показатели сравнимы с доковидным уровнем. О причинах роста продаж Tesla говорит руководитель проекта AvtoAvto.ru Константин Абдуллаев.

Константин Абдуллаев руководитель проекта AvtoAvto.ru «Tesla попала в тренд на экологически чистые автомобили. Во-вторых, Tesla, что немаловажно, построила завод в Китае, а Китай — один из крупнейших автомобильных рынков. Там восстановление экономики доковидных времен происходит гораздо лучше, легче и быстрее. В-третьих, мне кажется, что это аномалия — автомобили Tesla, которая будет изучаться лет через 15-20 как нереально крутой кейс маркетинговых операций, маркетинговых вложений. У меня есть друзья — владельцы Tesla, они абсолютно счастливы. Скорее всего, мы присутствуем при смерти двигателя внутреннего сгорания и при зарождении нового философии в передвижении человека на земле».

В целом Tesla удалось реализовать за девять месяцев этого года 318 тысяч машин. Для достижения показателей, обещанных главой компании Илоном Маском, — 500 тысяч электромобилей в год — остается продать еще 180 тысяч машин за оставшийся до конца года период.