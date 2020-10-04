Самые популярные автомобили в 1990-х 

Мощный автомобиль, отличающийся повышенным спросом, мечта каждого автопроизводителя в любое время. Сейчас компании гонятся за успехом и выводят на рынок более современные машины, которые дополняются целым пакетом опций. И такое явление можно заметить не только в наши дни.

1990-е годы запомнятся всем надолго. Это были лихие времена, когда в стране было много бандитов, а молодое поколение пыталось подражать им. В это же время, на рынок выходили такие автомобили, о которых мечтали многие. Среди населения ходили слухи, что это самые надежные, динамичные и комфортные машины. Среди самых спросовых моделей сегодня можно явно выделить 4.

BMW E30. К такому автомобилю была применима фраза — хороший понт дороже денег. Об этой машине мечтал почти каждый. Уже в 1980-х годах модель получила большую славу, так как отличалась качественным салоном, от которого просто веяло приключениями и серьезностью. Именно поэтому, Е30 быстро влился в рынок и полюбился многим. Сегодня такой экземпляр можно найти на вторичном рынке за 100 000 рублей. Конечно, можно встретить и более дешевый вариант, но он не подойдет для эксплуатации. К такому автомобилю была применима фраза — хороший понт дороже денег. Об этой машине мечтал почти каждый. Уже в 1980-х годах модель получила большую славу, так как отличалась качественным салоном, от которого просто веяло приключениями и серьезностью. Именно поэтому, Е30 быстро влился в рынок и полюбился многим. Сегодня такой экземпляр можно найти на вторичном рынке за 100 000 рублей. Конечно, можно встретить и более дешевый вариант, но он не подойдет для эксплуатации.

Ford Sierra. Первый фактор, из-за которого автомобиль обрел высокую популярность, его демократичная стоимость. Ни о каких понтах здесь речи даже не шло. Машина была надежной и могла спокойно справляться со всеми условиями эксплуатации. Очень часто такой транспорт приобретали семейные пары с детьми. На рынок России завозили разные кузовы — хэтчбек, седан, универсал. Как правило, большая доля приходилась на экземпляры, оснащенные механической коробкой передач. Экземпляры с АКПП тоже присутствовали на рынке, а вот версии с полным приводом считались большой редкостью. Сегодня на вторичке можно встретить уже изношенные автомобили, стоимость которых начинается от 20 000 рублей. Первый фактор, из-за которого автомобиль обрел высокую популярность, его демократичная стоимость. Ни о каких понтах здесь речи даже не шло. Машина была надежной и могла спокойно справляться со всеми условиями эксплуатации. Очень часто такой транспорт приобретали семейные пары с детьми. На рынок России завозили разные кузовы — хэтчбек, седан, универсал. Как правило, большая доля приходилась на экземпляры, оснащенные механической коробкой передач. Экземпляры с АКПП тоже присутствовали на рынке, а вот версии с полным приводом считались большой редкостью. Сегодня на вторичке можно встретить уже изношенные автомобили, стоимость которых начинается от 20 000 рублей.

Opel Vectra. Отношение к Opel в нашей стране менялось почти каждые 5 лет. В самом начале компания имела репутацию наравне с Ford — и этим все объясняется. На наш рынок приходили базовые исполнения, оснащенные бензиновыми моторами. Участь у этой модели была не самая хорошая. Главная причина этого — владельцы просто относились к ним без должного внимания. Культовыми они не стали, уже через несколько лет о них позабыли совсем. Сегодня можно встретить экземпляры на рынке в очень плохом состоянии, стоимость у них соответствующая. Отношение к Opel в нашей стране менялось почти каждые 5 лет. В самом начале компания имела репутацию наравне с Ford — и этим все объясняется. На наш рынок приходили базовые исполнения, оснащенные бензиновыми моторами. Участь у этой модели была не самая хорошая. Главная причина этого — владельцы просто относились к ним без должного внимания. Культовыми они не стали, уже через несколько лет о них позабыли совсем. Сегодня можно встретить экземпляры на рынке в очень плохом состоянии, стоимость у них соответствующая.

Volvo 240. Все автомобили этого производителя уважали и ценили на любом рынке. Седаны отличались хорошей вместительностью, а универсалы попадали в руки солидных людей. К нам в страну ввозили разнообразные модификации с моторами на 2 и 2.3 литра. Заметим, что этот автомобиль не утратил популярность даже в наше время. Даже самые плохие экземпляры на вторичном рынке стоят не менее 70 000 рублей. Все автомобили этого производителя уважали и ценили на любом рынке. Седаны отличались хорошей вместительностью, а универсалы попадали в руки солидных людей. К нам в страну ввозили разнообразные модификации с моторами на 2 и 2.3 литра. Заметим, что этот автомобиль не утратил популярность даже в наше время. Даже самые плохие экземпляры на вторичном рынке стоят не менее 70 000 рублей.

Итог. В 1990-е годы на автомобильный рынок выходили модели, о которых мечтали многие. Некоторые из них использовались в бандитских кругах, а другие просто показывали себя с хорошей стороны во время эксплуатации.