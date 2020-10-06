Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России предложили ввести штраф за парковку на газоне 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
В РФ хотят ввести новый штраф для автолюбителей
Фото: © Иллюстрация РИА Новости
За парковку на газонах и проезд по ним в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) может быть введен штраф в размере до 3 тысяч рублей, следует из проекта статьи 16.9 "Нарушения требований в области благоустройства территории", который есть в распоряжении РИА Новости.

"Остановка (стоянка) транспортных средств, кроме специальных транспортных средств, используемых для работ по благоустройству, на детских игровых и спортивных площадках, площадках спортивно-игровых комплексов, площадках отдыха, на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а равно проезд транспортных средств по указанным объектам влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей", — говорится в проекте.

Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей может быть наложен за мойку автомобилей в неположенных местах, а также за "автохлам" во дворах.
За несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов штраф может составить для юридических лиц от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для граждан — от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей.
Как сообщила РИА Новости член рабочей группы по доработке проекта КоАП, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, в первой редакции проекта КоАП отдельной статьи о правонарушениях в сфере благоустройства территории и создания комфортной среды проживания в любом населенном пункте страны не было вообще. "Но для регионов и особенно муниципалитетов очень важно, чтобы такой состав в новом кодексе появился и был легко администрируемым. В текущем варианте проекта предполагается статья 16.9 "Нарушения требований в области благоустройства территории", которая включает в себя семь универсальных подпунктов, отражающих практически все потребности регионов и муниципалитетов по наведению порядка в этой сфере", — сказала сенатор.
Еще одним шагом вперед в этом направлении, отметила Рукавишникова, является то, что проект нового КоАП предполагает, что администрировать правонарушения в данной сфере смогут не только федеральные или региональные органы государственной власти, но и уполномоченные на это сотрудники муниципалитетов, "которые находятся "на земле", ежедневно видят подобные правонарушения, но не имеют достаточных полномочий, чтобы их предупреждать и пресекать".

"А это тем более важно потому, что президент России Владимир Путин во время недавней встречи с сенаторами подчеркнул, что создание комфортной городской среды и уюта в любом поселении является важной задачей, на решение которой в ближайшие годы будут выделяться в том числе средства федерального бюджета", — подчеркнула сенатор.

Видео дня. ДПС преследует пьяную девятку со стрельбой по тамбовским лесам
Последние новости
Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Врач указала на "самый опасный предмет" при пандемии COVID-19 Врач указала на "самый опасный предмет" при пандемии COVID-19 Названы города России с самыми высокими зарплатами Названы города России с самыми высокими зарплатами
Комментарии 39
Автоновости , Ирина Рукавишникова , Владимир Путин , Совет Федерации , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный бразильский футболист Коутиньо умер в 36 лет
Известный бразильский футболист Коутиньо умер в 36 лет
Топ-3 европейских внедорожников начала «нулевых»
Топ-3 европейских внедорожников начала «нулевых»
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
Россиянин погиб в «пьяном» ДТП с сыном вице-губернатора
Россиянин погиб в «пьяном» ДТП с сыном вице-губернатора
Видео
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Звезда шоу «Холостяк» устроила смертельное ДТП
01:06
Звезда шоу «Холостяк» устроила смертельное ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение