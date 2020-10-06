В РФ хотят ввести новый штраф для автолюбителей

За парковку на газонах и проезд по ним в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) может быть введен штраф в размере до 3 тысяч рублей, следует из проекта статьи 16.9 "Нарушения требований в области благоустройства территории", который есть в распоряжении РИА Новости.

"Остановка (стоянка) транспортных средств, кроме специальных транспортных средств, используемых для работ по благоустройству, на детских игровых и спортивных площадках, площадках спортивно-игровых комплексов, площадках отдыха, на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а равно проезд транспортных средств по указанным объектам влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей", — говорится в проекте.

Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей может быть наложен за мойку автомобилей в неположенных местах, а также за "автохлам" во дворах.

За несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов штраф может составить для юридических лиц от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для граждан — от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей.

Как сообщила РИА Новости член рабочей группы по доработке проекта КоАП, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова , в первой редакции проекта КоАП отдельной статьи о правонарушениях в сфере благоустройства территории и создания комфортной среды проживания в любом населенном пункте страны не было вообще. "Но для регионов и особенно муниципалитетов очень важно, чтобы такой состав в новом кодексе появился и был легко администрируемым. В текущем варианте проекта предполагается статья 16.9 "Нарушения требований в области благоустройства территории", которая включает в себя семь универсальных подпунктов, отражающих практически все потребности регионов и муниципалитетов по наведению порядка в этой сфере", — сказала сенатор.

Еще одним шагом вперед в этом направлении, отметила Рукавишникова, является то, что проект нового КоАП предполагает, что администрировать правонарушения в данной сфере смогут не только федеральные или региональные органы государственной власти, но и уполномоченные на это сотрудники муниципалитетов, "которые находятся "на земле", ежедневно видят подобные правонарушения, но не имеют достаточных полномочий, чтобы их предупреждать и пресекать".