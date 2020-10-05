Россияне рассказали о затратах на автомобиль

Чуть меньше половины российских автомобилистов (42%) тратят на авто порядка 5 тысяч рублей месяц, следует из опроса, проведенного РГС Банком (есть в распоряжении ТАСС).

"Несмотря на достаточно большое количество расходов — бензин, госпошлины, штрафы, страхование, платные трассы, парковки, ремонт и другие платежи — у 42% опрошенных автомобилистов содержание машины обходится в сумму до 5 тысяч рублей в месяц. У 19% траты на автомобиль составляют от 5 до 10 тысяч рублей, 11% — 10-15 тысяч рублей, 16% — 15-20 тысяч рублей, а у 12% респондентов превышают 20 тысяч рублей в месяц" — отмечается в опросе.

Самыми экономными в вопросе содержания автомобиля оказались жители Ростова-на-Дону — больше половины из них укладываются в 5 тысяч рублей в месяц. Той же суммы по данным опроса хватает только одной трети московских автомобилистов. При этом наиболее расточительными оказались петербуржцы: каждый пятый опрошенный водитель в городе в месяц тратит на авто более 20 тысяч рублей.

Общие расходы на любые нужды 37% опрошенных автомобилистов не превышают 25 тысяч рублей в месяц. Только 18% респондентов ежемесячно тратят на оплату товаров и услуг от 25 до 50 тысяч рублей, 12% — от 50 до 75 тысяч рублей, 17% — от 75 до 100 тысяч рублей, а 16% делают покупки на сумму свыше 100 тысяч рублей.

По данным опроса РГС Банка, у 47% российских семей есть во владении автомобиль. Среди них 59% имеют одну машину в семье, 26% — два автомобиля, а 15% респондентов владеют собственным небольшим автопарком из трех и более машин.

Выборка опроса

В исследовании приняли участие 3 348 респондентов в возрасте от 18 лет. География исследования — города России с населением свыше 100 000 человек. Метод сбора данных — анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос. Данные — сентябрь 2020 года.