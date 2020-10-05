Средний размер автокредита в России вырос

В августе текущего года среднее значение кредитов, которые выданы на приобретение новых, а также подержанных машин, составило 852 600 руб. Данный показатель на 9,8 процента больше в сравнении с августом прошедшего года.

В свою очередь средний размер кредита достиг рекордных значений конца прошедшего года. Тогда в декабре значение автомобильного кредита составляло 862 000 руб.

Александр Викулин , являющийся генеральным директором бюро кредитных историй, заявил, что в период апрель-май этого года наблюдалось снижение среднего чека автокредита в государстве. Летом он смог постепенно вернуться на прежний уровень, а также достичь рекордных значений конца 2019 г.

В первую очередь это связано с окончанием режима самоизоляции в самых крупнейших, а также кредитно-активных российских регионах. В первую очередь речь идёт о таких городах, как Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Вследствие этого российское население смогло опять посещать автомобильные салоны, а также реализовывать спрос, который был отложен на несколько месяцев.