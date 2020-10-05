Пробки в Москве сократились вдвое

После того, как в Москве вступил в силу указ столичной мэрии о переводе трети сотрудников предприятий и офисов на удаленную работу, пробки на московских дорогах сократились наполовину.

Переход 30% сотрудников столичных предприятий, учреждений и офисов на удалёнку, значительно разгрузил столичные автомобильные дороги. Количество автомобильного транспорта значительно снизилось. Картографический оператор 2ГИС посчитал, что наполняемость магистралей в Москве, утром в понедельник составила 3 балла по десятибалльной шкале.

По сравнению с показателями недельной давности, загруженность столичных улиц снизилась практически в два раза. В понедельник, 28 сентября показатель загруженность в утренние часы составлял 6 баллов. Другой оператор, «Яндекс. Пробки», в своих исследованиях также пришел к выводу о значительном снижении дорожного трафика в Москве.

Что касается вечернего времени, то по прогнозам специалистов показатель загруженности московских автодорог составит 5 или 6 баллов. Это тоже ниже, чем неделю назад. Тогда на улицах Москвы наблюдалось от 8 до 10 баллов, что говорит о значительной загруженности столичных улиц.