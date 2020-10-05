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В жизнь москвичей могут вернуться цифровые пропуска?

Car.ruиещё 27
6 часов назад
Столичные власти рассматривают возможность возвращения рекомендованного режима самоизоляции. Таким образом, в жизнь москвичей снова могут войти цифровые пропуска, как было несколькими месяцами ранее.
В жизнь москвичей могут вернуться цифровые пропуска?
Фото: Car.ruCar.ru
Поскольку кризис по-прежнему является актуальным вопросом, чиновники московской мэрии обсуждают введение мер борьбы. Не исключено, что в ближайшее время водители столицы вновь будут обязаны получать цифровой пропуск, чтобы иметь возможность выезжать на дорогу на собственном транспорте. Это же касается и пассажиров, предпочитающих поездки на автобусах, маршрутных такси и других видах общественного транспорта. Пока об ужесточении мер и возвращении пропускного режима, конечно, утверждать, рано, но в ближайшие пару недель ситуация прояснится и тогда будет точно известно, нужно ли оформлять пропуск.
Как пишут сетевые источники, ссылаясь на своих инсайдеров, в больницах Москвы увеличивается число инфицированных пациентов и именно из-за этого властями рассматривается возможное ужесточение мер. Уже сейчас москвичам в возрасте старше 65 лет рекомендуют выходить на улицу только в случае крайней необходимости, бизнесу рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удалённую работу вне офисов, учеников отправили на каникулы в период 5-18 октября, а в дальнейшем могут вернуть ещё и жизнь по пропускам.
Автоновости,Правительство Москвы,
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