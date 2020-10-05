В жизнь москвичей могут вернуться цифровые пропуска?

Поскольку кризис по-прежнему является актуальным вопросом, чиновники московской мэрии обсуждают введение мер борьбы. Не исключено, что в ближайшее время водители столицы вновь будут обязаны получать цифровой пропуск, чтобы иметь возможность выезжать на дорогу на собственном транспорте. Это же касается и пассажиров, предпочитающих поездки на автобусах, маршрутных такси и других видах общественного транспорта. Пока об ужесточении мер и возвращении пропускного режима, конечно, утверждать, рано, но в ближайшие пару недель ситуация прояснится и тогда будет точно известно, нужно ли оформлять пропуск.