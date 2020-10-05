Таксистов хотят обязать иметь детские кресла

"В органы государственной власти Калужской области часто поступают обращения, свидетельствующие о том, что водители легкового такси нередко отказывают в оказании услуги пассажирам с детьми по причине отсутствия в автомобиле детского кресла, то есть услугой не могут воспользоваться значительное число пассажиров", - говорится в пояснительной записке.
"Настоящим законопроектом предлагается расширить перечень установленных требований, предусмотрев, что легковое такси должно быть оборудовано детской удерживающей системой (устройством)", - говорится в пояснительной записке.
"Кроме того, наличие одного комплекта детской удерживающей системы не решит проблемы отказа в перевозке лицам, перевозящим двух и более детей, перевозка которых невозможна без использования такой системы", - говорится в тексте.