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Госдуме предложили обязать таксистов иметь детские кресла

ТАСС
3 часа назад
Законодательное собрание Калужской области в понедельник внесло в Госдуму законопроект, который обязывает таксистов иметь в своих машинах кресла для перевозки детей. Документ размещен в думской электронной базе, правительство дало на него отрицательный отзыв.
Таксистов хотят обязать иметь детские кресла
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В органы государственной власти Калужской области часто поступают обращения, свидетельствующие о том, что водители легкового такси нередко отказывают в оказании услуги пассажирам с детьми по причине отсутствия в автомобиле детского кресла, то есть услугой не могут воспользоваться значительное число пассажиров", - говорится в пояснительной записке.
Разработчики отмечают, что иногда таксисты соглашаются перевозить детей без кресел, что ставит их жизнь под угрозу.
"Настоящим законопроектом предлагается расширить перечень установленных требований, предусмотрев, что легковое такси должно быть оборудовано детской удерживающей системой (устройством)", - говорится в пояснительной записке.
Правительством данная инициатива не поддерживается. Согласно отзыву кабмина, "установление обязанности по оснащению легкового такси указанной системой возлагает на перевозчика дополнительные расходы по закупке таких систем, что, в свою очередь, может повлечь увеличение стоимости проезда".
"Кроме того, наличие одного комплекта детской удерживающей системы не решит проблемы отказа в перевозке лицам, перевозящим двух и более детей, перевозка которых невозможна без использования такой системы", - говорится в тексте.
Автоновости,Госдума,
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