Таксистов хотят обязать иметь детские кресла

Разработчики отмечают, что иногда таксисты соглашаются перевозить детей без кресел, что ставит их жизнь под угрозу.

Правительством данная инициатива не поддерживается. Согласно отзыву кабмина, "установление обязанности по оснащению легкового такси указанной системой возлагает на перевозчика дополнительные расходы по закупке таких систем, что, в свою очередь, может повлечь увеличение стоимости проезда".