Министерство финансов подготовило отзыв на законопроект об электронных заявлениях на возмещение ущерба по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Однако нередки ситуации, когда это создает затруднения, поскольку оформить выплату можно лишь в офисе компании за несколько тысяч километров от места постоянного проживания заявителя.

Предлагаемый законопроект исключает обязанность потерпевшего предоставлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде и дает возможность осмотра машины на расстоянии — путем обмена с потерпевшим фото— и видеоматериалами с использованием мобильного приложения. Помимо этого предусматривается использование Единого портала государственных услуг.

Как указывает один из авторов законодательной инициативы Анатолий Выборный, в случае принятия законопроекта новые нормы могут заработать 1 января 2022 года. При этом для ОСАГО предусмотрен двухлетний переходный период для перехода на электронный документооборот.

Между тем в Минфине полагают, что авторам законопроекта необходимо проработать возможные риски при использовании электронного документооборота и оценить расходы операторов информационных систем на их доработку. Также предлагается включить возможность использования страховыми компаниями простой электронной подписи при оформлении документов.

Во Всероссийском союзе страховщиков в целом поддержали предлагаемые поправки в законодательство, считая, что это позитивно скажется на работе страховых компаний и качестве обслуживания автомобилистов.

Однако глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов допустил, что упрощение процедуры может привести и к ряду проблем при получении выплат: не все страховщики могут согласиться на дистанционный осмотр пострадавших автомобилей, опасаясь мошенничества.

Кроме того, Едрышов полагает, что новый сервис делает удобным только подачу заявления, но не снимает существующие проблемы — спорный размер страхового возмещения, и недоплаты, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в России заработали новые правила расчета стоимости ОСАГО.