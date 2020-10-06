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Появились детали подготовки перехода на электронное ОСАГО 

Вечерняя Москва и ещё 2 2 часа назад
Министерство финансов подготовило отзыв на законопроект об электронных заявлениях на возмещение ущерба по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
С соответствующей законодательной инициативой выступили депутаты Государственной думы Анатолий Аксаков, Анатолий Выборный, Игорь Дивинский и Алексей Изотов. Они отмечают, что согласно действующим нормам, потерпевший при аварии должен лично или по почте предоставить в страховую компанию все необходимые документы в бумажном виде.
Однако нередки ситуации, когда это создает затруднения, поскольку оформить выплату можно лишь в офисе компании за несколько тысяч километров от места постоянного проживания заявителя.
Предлагаемый законопроект исключает обязанность потерпевшего предоставлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде и дает возможность осмотра машины на расстоянии — путем обмена с потерпевшим фото— и видеоматериалами с использованием мобильного приложения. Помимо этого предусматривается использование Единого портала государственных услуг.
Как указывает один из авторов законодательной инициативы Анатолий Выборный, в случае принятия законопроекта новые нормы могут заработать 1 января 2022 года. При этом для ОСАГО предусмотрен двухлетний переходный период для перехода на электронный документооборот.
Между тем в Минфине полагают, что авторам законопроекта необходимо проработать возможные риски при использовании электронного документооборота и оценить расходы операторов информационных систем на их доработку. Также предлагается включить возможность использования страховыми компаниями простой электронной подписи при оформлении документов.
Во Всероссийском союзе страховщиков в целом поддержали предлагаемые поправки в законодательство, считая, что это позитивно скажется на работе страховых компаний и качестве обслуживания автомобилистов.
Однако глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов допустил, что упрощение процедуры может привести и к ряду проблем при получении выплат: не все страховщики могут согласиться на дистанционный осмотр пострадавших автомобилей, опасаясь мошенничества.
Кроме того, Едрышов полагает, что новый сервис делает удобным только подачу заявления, но не снимает существующие проблемы — спорный размер страхового возмещения, и недоплаты, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что в России заработали новые правила расчета стоимости ОСАГО.
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Комментарии 1
Автоновости , Видео , Анатолий Аксаков , Алексей Изотов , Анатолий Выборный , Игорь Дивинский , Госдума , Минфин , газета "Известия"
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