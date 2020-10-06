Средняя стоимость ОСАГО в сентябре выросла на 4,9%

Средняя стоимость полиса ОСАГО увеличилась в сентябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем на 4,9%, до 5,9 тыс. рублей, говорится в исследовании аналитического подразделения сервиса онлайн-страхования Pampadu (текст имеется в распоряжении ТАСС).

Согласно данным исследования, средняя стоимость полиса ОСАГО в России в августе 2020 года составила 5622 руб., а в сентябре она возросла до 5,9 тыс. руб. Лидерами по средней стоимости стали в сентябре Москва (9198 руб.), Московская область (9119 руб.) и Татарстан (8953 руб.). Самая низкая средняя цена автостраховки в сентябре отмечена в Тыве (3582 руб.), в Еврейской АО (3716 руб.) и в Карелии (4014 руб.).

Наибольший рост стоимости ОСАГО в минувшем месяце зафиксирован в Кировской области - на 51% (или на 2494 руб.).

"По итогам первого месяца после вступления нового закона в силу эксперты Pampadu Research наблюдают увеличение стоимости полиса в "проблемных" регионах, где статистически чаще происходят ДТП, активно работают юристы по спорам со страховыми компаниями, а также просто страховые мошенники. Одновременно автомобилистам "прибыльных" регионов повезло, и стоимость полиса для них снизилась", - прокомментировал ТАСС результаты исследования основатель и CEO проекта Pampadu Сергей Локтев.