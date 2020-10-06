Эксперты оценили сокращение российского авторынка

Объем российского рынка легковых автомобилей может сократиться по результатам текущего года на 40 процентов, считает основатель автопроизводителя «Автотор» Владимир Щербаков

Фото: Вечерняя Москва Василя Махиянова, «Вечерняя Москва» Вечерняя Москва Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

По оценке эксперта, за первые шесть месяцев рынок «просел» в различных сегментах ориентировочно на 20-25 процентов. Во втором полугодии прогнозируется сокращение на 50 процентов из расчетов год к году.

Как подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса, в период с января по август продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России сократились на 16,9 процента, до 880198 машин.

При этом Ассоциация ожидает сокращения российского авторынка по результатам года на 23,9 процента при сохранении продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 16,9% до 880198 машин, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».