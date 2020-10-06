Крыша Tesla Model Y улетела через час после покупки

Несмотря на то, что еще пару недель назад было опубликовано сообщение о потере во время движения части стеклянной крыши электрокаром Model X, компания Tesla решила не усиливать контроль качества, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда.

Накануне один из американских автолюбителей приобрел себе электрокар Model Y и отправился из дилерского центра домой. По словам мужчины, во время поездки по американскому хайвею он вдруг услышал резкий шум ветра, а через секунду его автомобиль превратился в кабриолет. Он тут же остановил электромобиль и после непродолжительной паники сообщил в полицию, что где-то на шоссе 580 лежит крыша машины.

Запчасть удалось найти и вместе с электромобилем отвезти в авторизованный сервисный центр Tesla. После недолгой диагностики владелец получил вердикт специалистов: «либо прокладка крыши неисправна, либо завод просто "забыл" приклеить крышу?».

Похоже, в моделях от компании Илона Маска выявили очередную болезнь. Ранее сообщалось о негерметичности стоек лобового стекла в Model X, выпадающем заднем стекле в Model 3 и теперь к проблемным электрокарам прибавился еще и кроссовер.