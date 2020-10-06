Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стеклянная крыша Tesla Model Y улетела через час после покупки 

Car.ru 2 часа назад
Крыша Tesla Model Y улетела через час после покупки
Фото: car.ru
Несмотря на то, что еще пару недель назад было опубликовано сообщение о потере во время движения части стеклянной крыши электрокаром Model X, компания Tesla решила не усиливать контроль качества, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда.
Накануне один из американских автолюбителей приобрел себе электрокар Model Y и отправился из дилерского центра домой. По словам мужчины, во время поездки по американскому хайвею он вдруг услышал резкий шум ветра, а через секунду его автомобиль превратился в кабриолет. Он тут же остановил электромобиль и после непродолжительной паники сообщил в полицию, что где-то на шоссе 580 лежит крыша машины.
Запчасть удалось найти и вместе с электромобилем отвезти в авторизованный сервисный центр Tesla. После недолгой диагностики владелец получил вердикт специалистов: «либо прокладка крыши неисправна, либо завод просто "забыл" приклеить крышу?».
Похоже, в моделях от компании Илона Маска выявили очередную болезнь. Ранее сообщалось о негерметичности стоек лобового стекла в Model X, выпадающем заднем стекле в Model 3 и теперь к проблемным электрокарам прибавился еще и кроссовер.
Видео дня. На АЗС предложили увеличить погрешность при недоливе топлива
Car.ru: последние новости
В жизнь москвичей могут вернуться пропуска В жизнь москвичей могут вернуться пропуска Новые штрафы: реакция автомобилистов Новые штрафы: реакция автомобилистов Tesla сообщила о рекордных поставках электромобилей Tesla сообщила о рекордных поставках электромобилей
Комментарии
Автоновости , Tesla
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новые штрафы: реакция автомобилистов
Новые штрафы: реакция автомобилистов
Недостатки дистанционного запуска двигателя
Недостатки дистанционного запуска двигателя
Развод на трассе: «У меня закончился бензин»
Развод на трассе: «У меня закончился бензин»
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
Видео
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Звезда шоу «Холостяк» устроила смертельное ДТП
01:06
Звезда шоу «Холостяк» устроила смертельное ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение